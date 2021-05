SONDAGE– Pensez-vous que des têtes doivent tomber au sein de l’Etat major de l’armée?

L’amiral Michel Hofman, le grand boss de l’armée belge, a reconnu que la Défense avait commis des erreurs dans le dossier de Jürgen Conings.

Au sein de l’armée belge, seul le SGRS, le service de renseignement de l’armée, savait que Jürgen Conings était fiché par l’Ocam (dès février 2021) et cette info capitale, le service l’a gardée gardée pour lui ! C’est du moins ce que nous disait l’amiral Michel Hofman, le boss de la Défense, à l’issue de la conférence de presse donnée ce mardi matin avec la ministre Dedonder au QG à Evere. De son côté, la ministre souligne « que ni M. Hofman, ni moi-même forcément, n’en a été informé ». Voilà sans doute pourquoi l’individu a pu si facilement se procurer les armes de guerre lorsqu’il s’est présenté à la caserne. Aucun voyant n’a clignoté lorsqu’il a embarqué les 4 lance-roquettes, le fusil-mitrailleur P90, l’arme de poing 57, les munitions…

Lire aussi un-service-de-renseignement-gravement-defaillant-une-crise-serieuse-la-ministre

« Nous avons commis des erreurs, c’est indiscutable et nous le reconnaissons très humblement », a déclaré l’amiral Hofman. En plus des « problèmes dans le flux des informations », il épingle « une érosion dans les connaissances des procédures et des bonnes pratiques, ainsi que des lacunes au niveau du respect des règles ». « La robustesse de notre organisation n’est plus ce qu’elle était », a-t-il dit. Bref, la Défense (qu’il dirige depuis juillet seulement) en prend pour son grade !

Alors, avec cette « affaire Jürgen Conings », pensez-vous que des têtes doivent tomber au sein de l’Etat major de l’armée belge ? Répondez au sondage !