Participez à un nouvel été «punky» avec le Jardin Punk Challenge du MUMONS

Du 1er juin jusqu'au 31 août, on laisse son jardin chanter l’air qui lui plait en participant au Jardin Punk Challenge organisé par le MUMONS. Le défi consiste à ne rien faire, admirer les fleurs et plantes sauvages et pourquoi pas les cuisiner, accueillir les nouveaux occupants du jardin, faire de belles photos avant/pendant/après et les envoyer au MUMONS pour qu'elles soient publiées sur ses différents réseaux.