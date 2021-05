14 écoles de la zone Hygea ont réussi à obtenir leur label «École Plus Propre»

Pour la deuxième année consécutive, Hygea a participé au projet « Label École Plus Propre », en collaboration avec Be Wapp, Fost Plus, Good Planet et l’ensemble des intercommunales wallonnes de gestion des déchets. Au total, 14 écoles de la zone Hygea ont obtenu leur labellisation. Les voici.

Le label « École Plus Propre » est un projet lancé il y a 2 ans. L’objectif est d’aider les écoles à mettre en place un plan d’actions alliant propreté, tri et prévention des déchets . À la clé : un accompagnement et un suivi personnalisés, un soutien financier et une labellisation « École Plus Propre ».

Chaque établissement participant constitue une équipe composée de représentants des différentes catégories de la communauté scolaire (professeurs, élèves, personnel d’entretien, etc.). Elle réalise un audit en début d’année scolaire, elle élabore et met en place un plan d’actions. À la fin du projet, une évaluation externe décide, en fonction des actions mises en place, si l’école peut être officiellement labellisée.

17 écoles participantes, 14 labellisées

Pour l’année scolaire 2020-2021, 17 écoles de la zone Hygea ont participé au projet. 14 d’entre elles ont été labellisées ce 27 mai.

Parmi les actions qui ont été menées : la diminution des emballages plastiques en mettant à disposition des élèves des gourdes, des animations de prévention sur la thématique des déchets dispensées aux élèves, la mise à disposition de poubelles permettant un tri efficace des déchets…

Voici les écoles concernées

– Institut Saint-Joseph de Saint-Ghislain

– Groupe scolaire communal de Quévy 1

– École Saint-Joseph de Havré-Obourg

– Institut du Sacré-Cœur de Binche

– École libre de Saint-Vaast

– École communale de Thieusies (Soignies)

– Ecoles fondamentales libres de Houdeng-Aimeries – Bois-du-Luc

– École communale fondamentale de Binche

– École communale maternelle de Binche V

– ICES Quaregnon

– Athénée Royal Marguerite Bervoets Mons

– La Clairière – Enseignement secondaire professionnel spécialisé (Colfontaine)

– École communale de Familleureux (Seneffe)

– École La Cordée – Enseignement professionnel spécialisé (Colfontaine)

L’I.M.P. René Thône de La Louvière, l’Institut Technique et professionnel de Boussu, l’école communale Achille Legrand de Mons ont quant à elles reçu un prix d’encouragement à poursuivre leurs efforts en vue d’une labellisation l’année prochaine.

Nouvel appel à candidature