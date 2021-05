Polémique à Wasmes: le propriétaire privé de l’église sort du silence

Ce mercredi soir, nous vous annoncions que la grande statue du Christ et les stèles de l’église de Petit-Wasmes resteraient bien à Colfontaine. Une solution a été trouvée. Le propriétaire de l’église Rohan Meunier sort du silence et donne sa version de faits. Il affirme qu’il a toujours été le seul et unique propriétaire de ces pièces religieuses et contredit ainsi l’antiquaire.

******* ************** *** ************** ********** ******** *** **** *** ** ** ****** ** ****** ** *** ******* ** *********** * ***** ******* *********** ** ****** ****** ***** ** ****** ** ****** ** *** ******* ** ******** ** *** * ********** **** ************** ** ************** ***** ******* *** *** ******* ** ************ **** ** ****** ** ***** *********** ** ********* *** ******** **** ******* ********* *** ******* ******* ****** ****** **** ***** *********** ************** * ******** *** ***** **** ******** *** ******* ** *** ** ***** ********* ** *** ** ******** ****** ******* ********** *** ******* ** *** ******* **** **** ********* ********** ******** ******* ******* *** ** ************* ** *** ********** ** ******* ****** ****** ***** ***** ******** ********* ************ *** **** ********** ** ****** ****** ** ******* ** *** ** ********* ** ****** ** ******* **** ** ********* ** ************ *** *** ****** ** ******* ** ***** ** *** ********* *** *** ************ **** ***** ********** ** ** ***** ** ************ *** ****** ************** *** ***** ** ****** ** ********* *** ********** *********** **** **************** ** ******* *** *********** ** *** ******* ************** ********** ******** *** ********* ********* ** **************** ********** ******** *********** ****** ******* ** **** * ******* *** ******* *** ***** ******** ***** *********** ****** ********** *** ****** **** *** ********** ** *** ********** **** ********* ********* ** ********* *** ******* ** *** ***** **** ** *** *** ********* * ****** ******* ** **** ** ** ******** **** *** ********** ** ******* ** ********* ********* ****** **** ** ****** ** ******* *** *** ********** *** ** ****** *** ****** ** ****** ** ********** ****** ** ** ********* ** **** ********* ****** ** ******* *********** **** ******* *** ***** ******** ** ********** ** ** ****** ** ** ********** ******* ************ ** ****** **** ******** ****** ********* ** ***** ******** **** *** ****** ** ****** ** ****** *** ** ****** ** **** ** **** ******* ***** *** ***** ** ************* ****** ******* ********* **** ** ** ***** *** *** *** ******* ** ** ****** ** ****** ******** ********* ******* ** ** ********* *** ***** **** ** ** **** *** ** *** ******** ******** *** ********** *********** **** ***** *********** ** ****** ****** ** ****** ****** ****** **** *** ********* *** **** ***** *********** *** ************** *** ****** ** *************** **** *** ***** ** ************* ** *********** * ********* ** ******** ******* ****** ** ************** ** ******************* ***** ************** ** ** ********* ** ************ **** ** ****** ** ********** *** ******** ****** **** ** ******* **** ******* ********* *** ******* ** ** * **** ****** ******* ** ************** ** *** ** ** ****** ** ** ******* ********* ** ********** *** ********** ** ** **** *** ** * ******** ******* ******* *** ** ** ****** ** ****** ** ***** ********* ****** ********** ***** ** ********* ** ***** ***** ********* ************* *** ********** ******************** ** *** ** ************** ******** *** ****** ** *** ********** **** *** ** ** ****** ** ******* ** *** ******* ** *** ******* ***** ******** Lire aussi La statue du Christ de Wasmes, au cœur de la polémique, donnée au musée Duesberg ********* **** *** ****** ** ************* * *********** ** ****** ** ****** **** *** ** **** ********* *** ** ********** ******** ****** ** ***** ******** * ********* *********** ** ******** **** *** ***** ** ************ ** ** ****** ** ****** *** **** ********* ** **** ** ** ******** ********** ********** ** ******* ** **** *** ******* * ********* ** ** ******* ** ***** ** *** ** ******** **** ************** **** *** *********** ** *** ******* **** *********** ** ********* ** ******* *** ******** **** *** ********* ** ****** *** ****** ********** ** **** **** **** ** ******* ******* Polémique autour du Christ à Wasmes: il y aurait un second acquéreur privé! Photos DR/NE La revente de la statue du Christ de Wasmes et la polémique qui s’en suit deviennent « véritablement une histoire rocambolesque » s’exclame lui-même le baron François Duesberg. Pour que la statue reste dans la région, l’antiquaire Christophe Prouveur a fait don du grand Christ au musée montois Duesberg. Mais depuis ce mardi, il y a de nouveaux rebondissements. ************** ******* ********** ******** ************** ********** ****** **** **** ****** *** ****** ********** ***** ************* *** ** ** ****** ** ***** ****** ********** *** ********** **** *** ***** ** ****** ** ********** ******** ***** ********* **** ** ****** ************ ** ******* ******** ***** ********* ** ******** ***** ********* **************** ******** ** ** *** ******* * ****** ** ***** ********** **** ** ****** ** ********* ******** ******* ** ************** ***** ********** *** ** *** ** ** ******* ******** *********** ************** ** ****** ************ ************* ** ********** ******* ****** * ********* ********* ********* ********** ***** ********* *** ** ****** ***** ********** ******* * ***** ** ***** ********** ****** **** ***** ************* ****** *********** ******* ** ************** ** ** **** ************* ** ***** ***************** ******** ** ********* ** ****** ******* ********* ************ ** *** ***** ** **** ******* **** *** ********** ******* *** *** ***** ********** ****** ********** ****** ********* ** ******* ** ****** ** ** ******** ***** ******** ***** *** ******** **** ** **** *********** ** *** ***************** **** ** ***** *** ** ***** ** ********* ** ** ******** ** ****** ****** ***** *** ***** ****** **** ***** ******** **** ** **** ***** ******** ** **** ******* ** ********* ******** ******** ** ** **** **** ***************** ********* ************* *** ********* ********* ********** ***** ******** ***** ******** ** *********** ******* ** ********* ** ********** ** ******* ****** ***** ** ************ ** ****** ** ******* ** ******** ******** *** ************* **** **** ********* ** ******** ** *********** ********** ************ ** ********* ** ***** ** *********** ********** ** ******* ** ****** ***** ***** * ** * ******* **** ** ****** *** ** ******* ** ******* ** ** *********** **** ** **** **** ** **** ******************* ******** ****** ************** ******* ** ***** ********* ******** *************** ********** **** ***** ** **** ******* ** ****** *************** **** ************ ** ****** ** ******* **** ******* ** *** *********** ******* ** ******* *** ******* *** ****** ** ******* ** *** **************** *** ******* **** ******** ***** ******** *** ******* *************** *** **** ******* ********* **** ***** ************** *************** ** ************ ** ******** **** ***** ** ******* ** ** ******* **** *** ******** ** ** ******** ** *** ******* ****** ********* ********** ************* ** *** ***** ********** ********* *** * ******** ** ******** ** *********** *** ******** ** ********* ** ********** ** ***** **** *** ******** ** ******** **** ************ *** ********* ** ** ******** ************** ******** ************** ******* ** ***** ****** *** ********* *** ********* ******* ***** ********* ******** ** ************** ******* ** *** ******* ************ ** ********** ** *********** ******* ****** ******** ******* *** ** ***** ** ********* *** ************ ******* ********* **** ***** ** ****** ** ****** **** ********** ********** ** ********** Lire aussi Polémique autour du Christ à Wasmes: il y aurait un second acquéreur privé! La statue du Christ de l’église de Petit-Wasmes va bel et bien rester à Colfontaine La commune a organisé une réunion ce mercredi soir. - Commune de Colfontaine / D.R. C’est une bonne nouvelle pour les habitants de Wasmes. La statue du Christ de l’église de Petit-Wasmes, donnée au musée montois Duesberg, va bel et bien rester à Colfontaine. Elle sera placée au pied de l’église de Wasmes. Un accord a été trouvé. ** ******** ***** ** ******* ** *********** * ********* *** ******** ********** ** ****** ** ****** ** *********** ** ************* ********* **** ****** **** ** ******** * ********* ***** ****** ** ** ********** *** ** ************* ** ************ ***** ******* * ****** ** *** ***** **** ** ******** **** ************** * ********** ******** ** ***** *** ** ** ****** ** ****** ******* ********* ** ***** ********* ******** ********* ***** ******** **************** ********* ** ********* ****** ** ** ******* *************** ********** **** ***** ** **** ******* ** ****** *************** **** ************ ** ****** ** *************** **** ******** ********** ************ ******* ** *** *********** ******* ** ******* *** ******* *** ****** ** ******* ** *** **************** Lire aussi La statue du Christ de Wasmes, au cœur de la polémique, donnée au musée Duesberg **** ** ******* ** ********* ** ************** *** ***** ******** ****** ********** ******* ** ******* ************* ******** ***** *** ******** **** ** **** *********** ** *** ***************** **** ** ***** *** ** ***** ** ********* ** ** ******** ** ****** ****** ***** *** ***** ****** **** ***** ******** **** ** **** ***** ******** ** **** ******* ** ********* ******** ******** ** ** **** **** ****************** *************** ** **** ** *********** ** ****** ******* **** **** *** ** ******* ** *********** * ********* *** ******** ** * *** **** ** ***** ****** ** ** ****** ************** ** ********* ****** ***** *** ****** ************* **** ****** ******** **** ** *********** ******* *********** ** ********** *** ******** ****** ******* ***** ** ***************** ********* ******* ******* *********** ******* ********* ** ***** *************** ********** ******* ** ************ *********** *** *************** ** ** ******* * ******* ** ********* ** * ******** ** ********** ** ** ***** ********* ********** ********* ******* ******* ** ******* *** ****** ************ **** ** ********* ************* ****** ** ** ** ******** *** ** ********** ***************** ** ******* ** *********** ******** *** ** ******** ********** ********** ** ****** ** ** *** ******* ******* *** ****** **** *** ** ****** **** ****** ** **** ** *** ******** *************** **** ** **** ******** ** ****** ******* ** ************ ******* *** ****** *** *********** *********** ** ******* **** ****** ******** *** ***** ******** ****** ************ ** ** ********** ***********************