Victime d’un accident à Saint-Ghislain, Kelly recherche celui qui l’a secourue

Ce lundi, Kelly Magy a été victime d’un accident sur le viaduc de Saint-Ghislain et a fini sa course en contresens. Fort heureusement, un homme l’a secourue et sortie du véhicule. Mais sous le choc, la Montoise n’a pas eu le temps de le remercier. Elle lance un appel pour retrouver son ange gardien.

***** **** ************ **** ***** ****** ** ***** ** ********** ***** ** ********* **** **** **** * ***** ******* ****** ******** ** ** ***** *** ** ****** ** *************** ********** ** **** *** ******** ** *** ******* *************** ******* ** ********* ****** ** ** **** ********** ******** ** ******** **** ** ********* ** ******* * ******* ** ************* ****** ****** ** ********* *** ********* **** ** **** ** ****** ** *************** ** ******* * **** ** ****** ** *********** ****** ** ***** ******** ** ******* ** *** ****** ******** ******* ******************** ************ ** ************** *** ******* **** *** ********* ** ***** ****** ** ** ****** ****************** **** ** ***** ********** ** ******* ********** ******* ** ****** *** ******** ******* ** ***** *********** ** ********* **** *************** **** ***** *** ** ** ***** ** ** ********* **** ******* ** ** ********** *** ******** ******* ** ***** * *********** ********** ***** ***** *** ****** ** ** **** ** ************** ******* ******** **** ** ********* ** * ********* ********** ** ******* ** ****** ** ** ***** **** *** ******** ** ** ******** ** ***** ****** ** ********* ** ***** **** ** *********** ** ***** ***** ****** *** ********* ******** ** ******** ** *** ********* **** ** ******* **** ********* *** *********** **** *** *********** ** *************** ********* * ********** **** ** ****** ** ********* ** ** ******** ** ***** ********** ********** * ********* *** ********** ** ***** ** ***** ********** ************* ************** ** ********* ***** *** ******** ** * **** ******* ** ** ****** ** ** ** ********* ** * ***** ***** ******* *********** ******************** ** ******** ***** ** ***** ** ***************** *** ******** ********* * ****** ** ******* ** *** ******** ************ ********** ********* **** ** **** *** ** ****** *** ****** ** *** ******** *** **** ** ** ****** ***** *** ****************** *** ****** ********** ** ******** * **** ******** ** ****** ** ***** *** *** ******** ******* **** ********* ********* *** ***** ********* *********** **** ****** *** ** ** ********* **** ** ********** ** * ******** ** ********** *** ** ********* ********* ******* ** **** *** *** **** ********** **** *** ****** ************** *** ****** **** ******* ** **** ****** ** ** *** *** ***** *** ****** *********** ***** **** ******* ***** **** ** *** ************** ***** **** ***** ********* *** ******** ***************** ********** * *** ****** ******* ***** **** *** ****** *********** ** **** ***** ******* ** **** ** * *** ******* ******** ***** ** *** ***************** **** ***** ***** ****** *** ******* ** *********** **** *** ************ ****** ** ***** **** **** ***** ** ******** ***** ******* ****** ** ** ******** ** ***** ****** ** ************** **** ********* ******* *** *** ************ ** ***** ** **** *** ***** * ***** ******** **** ** *** ***** La statue du Christ de l’église de Petit-Wasmes va bel et bien rester à Colfontaine La commune a organisé une réunion ce mercredi soir. - Commune de Colfontaine / D.R. C’est une bonne nouvelle pour les habitants de Wasmes. La statue du Christ de l’église de Petit-Wasmes, donnée au musée montois Duesberg, va bel et bien rester à Colfontaine. Elle sera placée au pied de l’église de Wasmes. Un accord a été trouvé. ** ******** ***** ** ******* ** *********** * ********* *** ******** ********** ** ****** ** ****** ** *********** ** ************* ********* **** ****** **** ** ******** * ********* ***** ****** ** ** ********** *** ** ************* ** ************ ***** ******* * ****** ** *** ***** **** ** ******** **** ************** * ********** ******** ** ***** *** ** ** ****** ** ****** ******* ********* ** ***** ********* ******** ********* ***** ******** **************** ********* ** ********* ****** ** ** ******* *************** ********** **** ***** ** **** ******* ** ****** *************** **** ************ ** ****** ** *************** **** ******** ********** ************ ******* ** *** *********** ******* ** ******* *** ******* *** ****** ** ******* ** *** **************** Lire aussi La statue du Christ de Wasmes, au cœur de la polémique, donnée au musée Duesberg **** ** ******* ** ********* ** ************** *** ***** ******** ****** ********** ******* ** ******* ************* ******** ***** *** ******** **** ** **** *********** ** *** ***************** **** ** ***** *** ** ***** ** ********* ** ** ******** ** ****** ****** ***** *** ***** ****** **** ***** ******** **** ** **** ***** ******** ** **** ******* ** ********* ******** ******** ** ** **** **** ****************** *************** ** **** ** *********** ** ****** ******* **** **** *** ** ******* ** *********** * ********* *** ******** ** * *** **** ** ***** ****** ** ** ****** ************** ** ********* ****** ***** *** ****** ************* **** ****** ******** **** ** *********** ******* *********** ** ********** *** ******** ****** ******* ***** ** ***************** ********* ******* ******* *********** ******* ********* ** ***** *************** ********** ******* ** ************ *********** *** *************** ** ** ******* * ******* ** ********* ** * ******** ** ********** ** ** ***** ********* ********** ********* ******* ******* ** ******* *** ****** ************ **** ** ********* ************* ****** ** ** ** ******** *** ** ********** ***************** ** ******* ** *********** ******** *** ** ******** ********** ********** ** ****** ** ** *** ******* ******* *** ****** **** *** ** ****** **** ****** ** **** ** *** ******** *************** **** ** **** ******** ** ****** ******* ** ************ ******* *** ****** *** *********** *********** ** ******* **** ****** ******** *** ***** ******** ****** ************ ** ** ********** ***********************