Amazon prépare un docu-série sur l’affaire Dutroux: Sabine Dardenne a été approchée!

Vingt-cinq ans après, l’affaire Dutroux continue à intéresser et à intriguer un large public, bien au-delà de nos frontières et à travers les générations. À un point tel qu’Amazon Prime Vidéo, le concurrent de Netflix, envisage de réaliser un gros documentaire sur ce dossier judiciaire qui a ébranlé notre pays et qui comporte encore des zones d’ombre. Les deux rescapées de Marc Dutroux ont été approchées par un journaliste, il y a quelques jours.

****** ******** ** ******** ****** **** *** **** *********** ** ******* ** ***** ** ******* **** ******** ***** *** ***** ********** ** ** ***** ** ********** ** ** ***** ***** ********* *** **** ******* *** ** ** ** *** ** ************* ******* **** **** ******* ********* ** ** ******* ********* ** ** ****** ** ******* *** ** ******* * ******* ** ********** ** **** ******* **** ******** ********** ************* ****** *** ******* ** ********** ****** ****** ****** *** ************ ****** *********** ** **** * ****** *** ******* *** **** ****** ****** **** ** **** ** ***** ******** ********** ********* ******** ** ************** **** ** ************ ** **** ******* ** ************ ************ ********* ********* ** ** ************ ******** **** ****** *** ****** ****** ** ********** ****** ******** ** ******** ************ *** ****** ********** ********* ** ******** ****** ********** ** ************ ** ************* ********* ********** ** ****** ********* * ****** ****** ** ********* ** **** **** ********** ***** ******* ******** *** ****** ****** ********** ****** **** ** ************* ** ***** *********** **** **** ***** *** ******** *** ************** **** ** ******** **** **** ***** ****************** ***** ** ** *** ******* *** ******** **************** ****** ********* * ****** *** ***** ****** ** ******** **** ***** **** ****** ****** ********** **** *** **** ***** ****** *** ******** ************** ** **** *** **** ************* ********** ************** **** *************** ** ************* ********** ********* *** **** *** ** ***** *********** ** ** *** ******** * ******** ** ******* ** ** ******** ******** ****** **** **** ****** ****** ***** ********* ****** ********* ******* ******* ********** ****** *** ****** ** ************ ** ****** ** ** ****** ******* **** ************* **** *** ** ********** ********** **** * ********** *** ***** *** ***** ****** *********** ** ***** ********************* **** ******** *********** ** ** ****** ** ********* ***** *** ****** ***** ********* **** ** *** *** ******** ******** ********* ****** ** ********** ********** * * ** ** ******** ** *********** ******* ******** ********* ********* **** *********** *** ********* ** **** ******** **** **************** **** *** ** ***** ****** *** ******* ********** ** ******* **** ***** **** ****** ***** **** ** ****** *** ******* ************** ************** ********** *** ****** *** ******* ********** **** ******* **** *************** **** **** ******** ** ***** ****** ********* **** ****** ************** *********** ******* ****** ************ ******** *** ****** ** ********* ** *** ******** *************** *************** ******************************** *** **** ***** ** ********* ********** *** *** ******** ******** **************** **** ****** **** ***** **** ********* ****** ************ *** *** ********** ************** ** ****** ** ** ******** ** *********** ** *********** ******** ********* ****************** ********* *** ******* ** *** ** ***** ** **** ******** ******* ******** ** ** ******* ** ********** ******** ******* ******** ********* ********** ************ *** ************* ** ******** **** ********* **** ** ** ****** ********** ******* *** *********** ******** ** ***** ***** *** ****** ********* *** ****** ****** ** ******** ** ***** ******** ******** ********** ** ******* *************** ******** ** ***** ** ******* ******* Il y a 25 ans, Sabine Dardenne était enlevée par Marc Dutroux: «80 jours d’enfer» Elle avait 12 ans! - Belga Alors qu’elle se rend à l’école à vélo, elle disparaît dans la région de Tournai. ** ** *** ***** **** **** ***** ********** ** *** *** ****** ******** * ***** ******** *** **** ******** ********** ** ***** **** ***** ** *** ** ************ ** ** ********** ** ******** **** ***** **** ** **** ** ** ****** ** ******* ** *********** ** ******* *** *********** ******** ******* ******** ** * ***** ** ******** ************ ** ********* ******** ******** *** *** ********** ** **** ********* ******* ******** ***** ******* ************* ** ******************** ****** *** ************* *** ***** ***** ** ** **** *** *** ******** **** ** ******* ** ******* ** ********* ***** ********* ** ****** ** ******* ********** ** ********** ** *** ******* *** * *** ********* ***** ** ********* ** ********* ****** ** ******** ****** *** * ******* ** ******** ******* *** **** *********** ********** **** *** ************************ *********** ************* ********* ************* *** ******* ******* ********* *** ***** ****** ** ************ *** ******* ******** *** ************ ** ********* *** ******* ** *** ********** ***** ******* ***** ************** ** **** ***** ** ** *** ******** *** ************ ********** *** ******* ** ******** ** ** ****** **** **** ************* ****** **** ************* *** ** ***** ****** ** ******** **** * ***** ** ***** ****************** ** **** ****** **** *** ***** ** ** **** ****** ** ******************** **** ** **** ******* ****** ****** ******* *********** **** * ***** **** ** ***** ** ****** ** ***** ***** ** **** * *** ***************** ************* ********* *** ******** ** ***** *** ******** ********** **** ** *********** **** ******* ********* ** ***** ***** ********** ********** *** ***** ********* **** ** ******* *********** ** ***** ************ ******* ****** ********* ***** *** ****** ****** *** ***** ** ************ ****** ****** ************* **** **** ** ******* ******** **** ** ***** *** ** ************* ** ***** *** ** ******* ****** ************** ****** ******* ****** ****** ** ******* ** ***** ***** *** ** ******* ******* ***** ** ******* ** ***** **************** ****** ********* ***** **** ** ****** ** *********** ******* ******* ** ***** ******** * ** ******* *** *** ********** *** ** ***** ********** **** ** ************* ** ** ***** **** ***** **** *** ******* *** ***** *** ********** *** ****** ** *** ** ******* ********* ** **** ** *** ***** *** **** ****** ******** «Elle s’en moque, de la vérité de Dutroux!» Maître Rivière. - B.L. ** ******* ** ****** **** ** ******* ** ** ****** ** ********* **** ******* *** **** ******* *** ***** ** *** ****** **** ********** ** ******** *** ************ ****** ******* * ******** ** ** ******* ** *********** ************** ****** ** ******* ********* *** **** *** ** ************ ****** ***** ***** *********** ** ******* *** ** ***** ** **** ** ********* ************************ *** ******** *** ******* ** ****** ******* ********* *** * ******* ***** ** *************** ******* ****** *** **** **** ****** ***************** ** ** ******** ****** ********* ***** ********** ********** **** ** ******* ** ** ** ******* ******** ****** ********* ********** *********** **** **** *********** ** ***** ******** ** ***** ** ***** ****** **** ** ************ ** ** ******* ** ** **** **** ** ******* ** ** ********* ********* ** ****** *** ********* *** ** ********* *** **** ** ********* * ****** **** * ***** ******* *** ******** **** ***** *** ******** **************** ****** *** ******* ********* ** ******** **** ****** ************ **** ******** *** ******** ** ** **** **** ******* *********** **** ** *** **** **** ******* ****** *** ** ******** ** *** ************* ** ** ************** ************ **** *** *** ******* ** ************* ********* ************ ******** **** **** *** *********** ****** *** ******* **** ** *** ** ***** ** ****** *** ***** ********* **** **** **** ************** ******** *************** *** ****** *** *** ******* ** ********* *** ***** ** ******** ******** ************* ****** ********** **** ** ****** **** **** ** ** ****** *** **** *** ************* Michelle Martin verse 20 €/mois à Sabine Michelle Martin. - D.R. ******* ****** ************ *** ******* *** ************ ** ******** ****** ** ** ****** ********** ************ ** ******* ********* ** ***** ****** ***** ****** **** ****** ** *** ******* ** ******* ** ****** ** **** ** ** **** ************ ********* ***** **** ** *** ** ****** ** ****** *** ** *** ***** ********* ******** *********** **** ***** ** *** **** ***** ******* ******** ** **** ** **** *** ** ************ ** **** ** ***** ******** **** ***** ***** *** ************* ** **** **** ******* *** ****** ** *** ******* ******* ****************** ***** ******* * ******** ** *********** ** *** ***** ** ******** ***** * *** **** ****************** ***** ***************** **** ** ***** ********* ******* ** *** ******** **** ****** *** ******* ** ***** *************** ***** ******** ******* ******** ** ******** ********* ****** ** *********** ** ** *** *** **** ******** **** ***** ***** *********** ************* **** ********* ** ******** ** *** ****** ** ***** ** ******* ****