Il y a 25 ans, Sabine Dardenne était enlevée par Marc Dutroux: «80 jours d’enfer»

Vingt-cinq ans après, l’affaire Dutroux continue à intéresser et à intriguer un large public, bien au-delà de nos frontières et à travers les générations. À un point tel qu’Amazon Prime Vidéo, le concurrent de Netflix, envisage de réaliser un gros documentaire sur ce dossier judiciaire qui a ébranlé notre pays et qui comporte encore des zones d’ombre. Les deux rescapées de Marc Dutroux ont été approchées par un journaliste, il y a quelques jours.