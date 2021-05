Un week-end sous le soleil avec des températures grimpant jusqu’à 20 degrés

Ciel dégagé à peu nuageux avec des températures estivales, c’est le début d’un beau week-end en Belgique.

Aujourd'hui vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera calme et sec. Le soleil sera souvent voilé par des bancs de nuages moyens et élevés. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 14 degrés dans les Hautes Fagnes à 18 ou 19 degrés dans le centre du pays. Le vent sera d'abord faible de direction variable. Il deviendra ensuite faible à parfois modéré de secteur est. A la côte, une brise de mer de nord-nord-est se lèvera l'après-midi.

Découvrez la météo dans votre commune.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec avec d'abord assez bien de nuages moyens et élevés. En cours de nuit, le ciel se dégagera à partir du nord-est. Les minima varieront entre 5 et 9 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré d'est à nord-est.

Demain samedi, nuages et éclaircies se partageront le ciel, et le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 14 et 16 degrés en Ardenne et le long du littoral, et entre 17 et 19 (localement 20) degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à généralement modéré d'est à nord-est.

Dimanche, le ciel sera assez ensoleillé avec formation de quelques nuages convectifs au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima varieront entre 16 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 20 ou 21 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de nord-est.

Lundi, le ciel restera ensoleillé et sec avec temporairement quelques nuages convectifs l'après-midi. Il fera un peu plus doux avec des maxima qui varieront entre 18 degrés en haute Ardenne et localement 23 degrés dans les autres régions. Le vent restera faible à modéré de nord-est.