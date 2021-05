À Mons, vous pouvez être vacciné plus rapidement que prévu

Dès le mois de juin, le Lotto Mons Expo va ajouter cinq lignes à ses 10 lignes déjà existantes pour devenir le plus gros centre de vaccination du Hainaut. Plus de 30.000 vaccins par semaine pourront être administrés grâce à ce nouveau rythme !

La Wallonie a décidé d’ajouter une trentaine de lignes supplémentaires dans les centres de vaccination du Hainaut. Parmi ceux-ci, le centre de vaccination du Lotto Mons Expo.

15 lignes, 30.000 vaccins

« Nous allons ajouter cinq lignes aux 10 actuelles. Cela veut dire qu’on deviendra le plus gros centre de vaccination du Hainaut », explique le docteur Loïc Flamant, coordinateur du centre du Lotto Mons Expo. Concrètement, à plein régime, le centre pourra vacciner jusqu’à 6.750 personnes par jour. Pour toute une semaine, cela représente plus de 30.000 vaccins.

Un fameux chiffre mais qui ne fait pas peur au centre, bien rôdé. « On a toujours des petits couacs comme partout mais en général, ça se passe très bien », détaille le médecin. Il est vrai que les citoyens sont nombreux à mettre en avant l’organisation et l’efficacité du centre montois.

Ce nouveau débit sera mis en place au mois de juin. Actuellement, le centre de vaccination fonctionne bien et évolue de jour en jour puisqu’il a battu son record de vaccinés : 3.274 personnes ont reçu une dose de vaccin ce mercredi.

Qvax, le bon plan

Et pour ce faire, le centre utilise quotidiennement l’outil Qvax. Pour rappel, le site permet d’appeler en dernière minute les personnes inscrites sur la plateforme. Cela permet d’utiliser les doses ouvertes et donc d’éviter le gaspillage. « Nous utilisons régulièrement Qvax donc il ne faut pas hésiter à s’y inscrire. Chaque jour, on appelle une bonne centaine de personnes pour terminer les lignes », précise Loïc Flamant.

Parmi les vaccins administrés au centre de vaccination montois, on retrouve l’Astra Zenecca. Le vaccin, qui a parfois mauvaise presse, est pourtant administré aux plus de 41 ans et prôné par le coordinateur du centre.

Ce dernier vient seulement de passer en phase 2 : la vaccination du grand public, soit les plus de 18 ans. L’outil Qvax est donc intéressant à utiliser si vous souhaitez vous faire vacciner au plus vite. « Et pour ceux déjà inscrits, ne vous inquiétez pas, ça va venir », rassure le médecin.