250 à 300 tests salivaires réalisés chaque semaine à l’UMONS pour éviter les clusters

Depuis la mi-avril, l’UMONS a mis en place une campagne de testing pour tous les membres de l’université, élèves et profs compris. Depuis, 1.500 tests ont été réalisés et analysés. Une manière d’identifier rapidement les clusters et de mettre en place des mesures si besoin. Le dispositif existe dans un objectif de reprise en présentiel à 100% pour la rentrée.

Expérience pilote à Mons: des étudiants de la FUCaM testés via un dépistage salivaire Afin d'être rassuré(e)s, certain(e)s étudiant(e)s se font tester avant le week-end. Photos et vidéo DR Le campus UCLouvain FUCaM Mons mène une expérience pilote tout au long de la semaine, pour ses étudiants et son personnel. L'objectif est de déterminer la fiabilité des tests salivaires et de préparer la rentrée universitaire à 100 % en présentiel.