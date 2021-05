Courez pour la bonne cause en découvrant les archives du festival de Dour

Le festival de Dour n’aura pas lieu cette année, comme beaucoup d’autres festivals, Covid oblige. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez partir sur la trace des festivals, en courant ou en marchant, mais surtout en musique. Le «Belgian Festivals Run» est une course virtuelle où le mélomane sportif pourra découvrir cinq festivals, du 17 au 20 juin. Il faudra télécharger l’application, choisir une distance et se faire plaisir en découvrant, en même temps, les anecdotes et les coulisses du festival.