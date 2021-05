Arne Quinze dévoile son jardin secret à Mons

Vidéos

Arne Quinze, lui qui marque les plus grandes villes, de Shanghaï à Sao Paulo... en passant par Mons, de ses spectaculaires installations, est aussi et même avant tout, un amoureux de la nature. « Tous les matins, qu’il pleuve ou qu’il neige, avant de peindre, je me promène dans mon jardin pendant des heures. C’est lui qui m’inspire », dit-il. Grande exposition rétrospective au BAM.

Arne Quinze, le retour ! Son « Passenger » démantelé, l’artiste revient à Mons pour une grande exposition rétrospective au BAM intitulée « My secret garden » (« Mon jardin secret »).

Peinture sur vitres dans l’entrée du musée. - C.T.

Car le plasticien internationalement célèbre pour ses installations urbaines géantes en planches de bois ou en aluminum, est aussi un peintre amoureux de la nature, à la manière d’un impressionniste contemporain. Expo très printanière donc au BAM, qui se prolonge d’ailleurs hors des salles du musée, au jardin et bientôt, sur la Grand-place de Mons.

C.T.

Arne Quinze était à Mons ce vendredi pour inaugurer, en compagnie du responsable du pôle muséal montois Xavier Roland et de l’échevine Catherine Houdart, l’exposition qui sera ouverte au public à partir de demain (entrée gratuite ce week-end ; voir détails pratiques ci-dessous).

L’inépuisable beauté des fleurs

C’est une facette moins connue de l’artiste flamand qui se dévoile ici. Une des salles de l’exposition rassemble bien les maquettes de ses célèbres installations urbaines géantes, passées et à venir -il mène de front une dizaine de projets, aux quatre coins de la planète. Mais « My secret garden » permet surtout de découvrir les centaines de dessins et de toiles que lui ont inspirés les fleurs. Qu’elles soient fraîches ou fanées, leur beauté est inépuisable, dit-il.

Dans la salle des maquettes. - C.T.

Cette salle rassemble 800 études de fleurs. Elles fascinent l’artiste. - C.T.

Un bain de couleurs et de nature... - C.T.

« Notre artiste » (comme dit Catherine Houdart qui l’a définitivement adopté) semble aimer susciter, non pas la polémique agressive, mais bien le débat. Trois illustrations.

1. Quand il « graffait » les rames de métro

Enfant, Arne Quinze déménage avec sa famille de son petit village flamand à Bruxelles. Et c’est un choc. Les lignes droites de la ville, les appartements qui ressemblent à des boîtes, il ne s’y fera jamais. Aujourd’hui encore, « me réveiller au son des klaxons, j’ai dur ! J’ai besoin d’entendre les oiseaux », dit-il. A Bruxelles, il se lance dans le graff. « Je peignais des murs, des trains, des rames de métro... Lors de l’inauguration d’une station, une partie du public criait au vandalisme, tandis que l’autre était persuadée que ça faisait partie de l’expo ! Mais c’était bien, ça a créé un dialogue. De là sont nées mes installations dans l’espace public. »

2. Manif et contre-manif à Rouen

La maquette du pont de Rouen. - C.T.

En 2010, Arne Quinze réalise pour la ville de Rouen une gigantesque installation en bois sur un pont. Protestations, manifestation même contre l’oeuvre qui rend le pont inaccessible aux voitures... « Mais quelques années plus tard quand on a démonté, il y a aussi eu une manifestation, pour que l’installation reste ! »

3. Un jardin sauvage et libre

Arne Quinze s’est depuis longtemps réinstallé à la campagne. Un petit coin de Flandre tranquille où des haies bien taillées séparent les jardins et où l’herbe est impitoyablement tondue... Le nouvel habitant, lui, n’a rien de plus pressé que d’enlever les haies et de laisser des milliers de plantes pousser librement. Les voisins froncent les sourcils devant cette nature « mal entretenue »... Avant d’apprendre à l’apprécier. Aujourd’hui, le jardin de l’artiste fournit en semences les écoles du voisinage.

Deux sculptures géantes en aluminium

Devant la maison Jean Lescarts. - C.T.

L’exposition continue hors des murs du musée. 5.000 bulbes de fleurs ont été plantés dans le petit jardin sur les flancs de la maison Jean Lescarts. Et deux oeuvres monumentales en aluminum se dresseront bientôt en ville, au BAM et sur le Grand-place.

A l’étage, on découvre les éléments d’aluminium forgés pour composer une sculpture monumentale. - C.T.

«Lupine Mono No Aware». - Arne Quinze

Du 29 mai au 29 août au BAM. Entrée tarif plein 9 €, tarifs réduits 6, 3 et 2 €. Gratuit les premiers dimanches du mois comme toujours, mais aussi ce samedi et ce dimanche, pour le week-end du Doudou. Attention, il faut réserver, en ligne sur www.visitmons.be ou par téléphone au 065/33.55.80.