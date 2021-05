Le groupe Lemon Straw en concert le 19 juin à Frameries

Après plus d’un an de mise à l’arrêt forcé, les centres culturels du Borinage retrouvent leur public et les artistes. Cette opération a pour objectif de proposer, entre mi-mai et mi-juillet, une multitude de spectacles (concerts, théâtre, slam) dans les espaces verts attenants aux centres culturels. Le centre culturel de Frameries vous propose en concert le groupe Lemon Straw le samedi 19 juin à 19h.