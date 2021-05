Sensibiliser à l’usage de drogues: devenez «e-volontaire» grâce au projet PARTY

Comment sensibiliser les usagers de drogues et leur venir en aide alors qu'il n'est plus possible d'aller à leur rencontre sur le terrain ? En devenant e-volontaire pour le projet PARTY.

Habitué des milieux festifs ? Des questions sur la consommation de drogues ? Envie de réduire les risques liés à cette consommation ? Des doutes sur les produits ? Le projet PARTY y répond !

Le projet PARTY a pour objectif de réduire les risques liés à l'usage de drogues en milieux festifs et sur internet, plus particulièrement, sur les forums.

Cinq opérateurs déjà actifs dans la Réduction des Risques (RdR) en Flandre (VAD, CGG et CAW), en France (Spiritek) et en Wallonie (Service Prévention de la Ville de Mons) se sont réunis dans le projet européen INTERREG P.A.R.T.Y (Actions de prévention et de réduction des risques pour les jeunes).

L'équipe du projet développe une méthode innovante d'intervention en ligne et est à la recherche de « e-volontaires » pour intervenir sur différents forums. Leur rôle est d’apporter un soutien aux internautes qui se posent des questions au sujet des drogues ou de leurs consommations.

La formation se déroulera en ligne le samedi 19 juin 2021.

Infos et inscriptions via : https://bit.ly/2RqzQLC

Service Prévention de la Ville de Mons. Projet P.A.R.T.Y. Rue de la Seuwe 15 à Mons. Tel 065/31.90.19. www.projectparty.eu/