Aucun débordement à déplorer lors de ce vendredi soir de non-ducasse à Mons

Pas de ducasse en 2021 à Mons, contexte sanitaire oblige. Les mesures permettent tout de même de faire pas mal de choses comme boire un verre mais aussi visiter une exposition par exemple. Voici tout ce qui est prévu pour ce week-end de la Trinité pour vivre le Doudou autrement.

Pas de dragon ni de saint Georges ce week-end sur la Grand’Place. L’annulation du Doudou pour la deuxième année consécutive est difficile à digérer pour les Montois amoureux de leur folklore. Heureusement, ils ne manquent pas d’imagination pour créer des événements et initiatives afin de combler le manque. Nous vous avons compilé tous les rendez-vous du week-end pour profiter du Doudou… malgré son annulation.

Un repas ou un verre en terrasse

La très grande majorité des bars et restaurants montois seront ouverts ce week-end. Alors que les cafés ont rempli leur stock de bières et apéros en tout genre, certains restaurateurs ont conçu un menu spécial Doudou. C’est le cas notamment de la Table du Boucher, l’Envers ou la Marmite de Simone.

Ce qui est sûr, c’est que ce week-end, chaque gorgée sera dédiée au folklore. Comme au MoMA Coffee qui propose une boisson rouge et verte !

Direct à la TV et radio

Si vous êtes plutôt du style à apprécier le calme de la maison, il est possible de suivre le non-Doudou de chez vous.

D’abord avec le concert « Doudou en fête autrement » organisé par Sud Radio ce vendredi 28 mai à 20h. L’occasion de retrouver Antoine Delie ou Mister Cover.

Ce samedi à 20h, il sera possible de visionner la traditionnelle descente de la Châsse. Elle est retransmise sur TéléMB. Dimanche, dès midi, la télévision montoise sera également en direct pour retransmettre l’évocation du combat dit Lumeçon.

Pour revivre le dernier combat, qui a eu lieu en 2019, c’est ici .

Visite de la Châsse

À partir de ce dimanche, il est possible d’aller voir la Châsse et ce, pour une semaine. « Du dimanche 30 mai à 9 h 30 jusqu’au dimanche 6 juin à 18h, la Châsse sera exposée dans la Collégiale au croisement du transept et pourra être vénérée par tous les Montois. Pour des raisons sanitaires, le flux des visiteurs devra être régulé et il ne sera pas possible de toucher la Châsse. Elle sera sous bonne garde et, à l’intervention de la Procession du Car d’Or, un souvenir sera remis aux pèlerins », peut-on lire sur le site de la Collégiale.

Shopping

La ducasse de Mons, c’est aussi sa braderie annuelle. Et en 2021, malgré l’annulation du Doudou, la braderie a bien lieu. Habituellement, ce sont plusieurs centaines d’échoppes d’ambulants qui viennent s’ajouter à celles des commerçants locaux. « Mais cette année, en raison des mesures sanitaires, c’est une braderie remaniée qui vous sera proposée ! Celle-ci se déroulera les lundi 31 mai et mardi 1er juin Il n’y aura aucun ambulant et aucune occupation de la voie publique. En revanche, nos commerçants locaux vous réserveront de belles surprises. C’est l’occasion de faire quelques bonnes affaires », explique la Ville de Mons.

L’exposition Mons au temps de Waudru

L’exposition « Mons au temps de Waudru, itinéraires mérovingiens » a été prolongée jusqu’en octobre. Une occasion de découvrir la ville de Mons sous son aspect historique. « Nous sommes heureux de voir à quel point les Montoises et Montois sont attachés à leurs racines et à l’histoire de leur ville. Nous sommes en tout cas heureux de cette réussite, et de pouvoir prolonger cet événement ! » commente le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin.

L’exposition « Prêt à combattre » salle Saint-Georges

Du samedi 29 mai au dimanche 6 juin 2021 s’ouvrira l’exposition « Prêt-à-combattre ». Le visiteur pourra (re)découvrir les costumes, armes et attributs des personnages du Lumeçon, de manière originale et accessible à tous ! Les dragons seront au rendez-vous également.

La visite se poursuivra au musée du Doudou où certains aspects humains et pratiques liés à la mise en œuvre du rituel seront présentés. Il sera possible aussi de passer par le cabinet d'Apparat, qui accueillera la châsse de Saint-Georges ainsi que des pièces prestigieuses issues de la collection du Baron François Duesberg, témoignant du combat de saint Georges contre le dragon.

Entrée gratuite mais limitée, réservation obligatoire via www.visitmons.be - 065/33.55.80