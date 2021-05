La descente de la châsse a eu lieu en catimini malheureusement: nos photos et vidéos

Reportage

Photos et vidéos Eric Ghislain

Les grandes orgues de la collégiale de Mons ont fait retentir comme il se doit l’air du Doudou pour ce moment très solennel. Malheureusement, les applaudissements n’ont pas eu le même retentissement que d’habitude. L’édifice était vide de son public. Seules les autorités communales et religieuses ont participé à la cérémonie à cause du covid. Voici nos photos et vidéos, histoire de vivre par procuration ce moment important. Les Montois pourront malgré tout aller se recueillir auprès de la châsse jusqu’au 6 juin prochain.

Cette année, le reliquaire renfermant les restes de sainte Waudru, née au VIIe siècle, patronne de la cité, ne pourra pas arpenter les rues de la ville, installé sur le Car d’Or. La cérémonie de la descente de la châsse a malgré tout été organisée, mercredi soir. Symboliquement, les autorités religieuses et communales étaient réunies. Malheureusement, l’édifice religieux était vide de son public.

« Cela ne s’est pas déroulé comme nous l’aurions voulu, a expliqué le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, lors de la cérémonie. Notre ducasse reviendra, peut-être plus intense encore, dès l’an prochain. »

Exposée au public

De ce dimanche 30 mai, 9 h 30, jusqu’au dimanche 6 juin, 18h, la châsse sera exposée dans la collégiale au croisement du transept. Elle pourra ainsi être vénérée par tous les Montois. Pour des raisons sanitaires, le flux des visiteurs devra être régulé et il ne sera pas possible de toucher la châsse. Pour cela, elle sera sous bonne garde et, à l’intervention de la Procession du Car d’Or, un souvenir sera remis aux pèlerins.

A noter que les messes du dimanche 30 mai et du dimanche 6 juin seront exceptionnellement célébrées à 8h30, avant de donner accès à tous les Montois souhaitant défiler devant la châsse. Conformément aux règles sanitaires en vigueur, ces célébrations ne pourront accueillir que 15 personnes...