Un samedi de non-ducasse sur les terrasses de Mons: photos et vidéos

Le beau temps et l’esprit de la ducasse ont attiré du monde dans le centre-ville de Mons. Ce samedi, les terrasses sont bondées. Et cela sera encore le cas ce dimanche.

Les restaurateurs et les cafetiers ont été privés de leurs clients pendant de nombreux mois. Ils étaient donc ravis de retrouver une belle ambiance en ce jour de non-ducasse.

Les terrasses sont bondées ce samedi après-midi et cela sera encore le cas en soirée. Pour les cafetiers, le plus difficile à faire respecter reste la table de 4. Les gens arrivent en effet en famille, ils organisent un barbecue ensemble chez eux. Et forcément, arrivés sur les terrasses, ils ont du mal à comprendre qu’ils doivent se séparer et s’installer sur plusieurs tables.

Ce vendredi soir, en tout cas, la fermeture des cafés à 22 heures a bien été respectée. Aucun débordement n’a été constaté. La police de Mons n’a dû intervenir que pour une ivresse sur la voie publique.

Aucun débordement à déplorer lors de ce vendredi soir de non-ducasse à Mons Photo HW Ce vendredi soir, il y avait un peu plus de monde que ce jeudi dans les rues du centre-ville de Mons. La soirée est restée calme malgré tout. La police n’a dû intervenir que pour une ivresse sur la voie publique. « Malgré une population au rendez-vous, aucun débordement n’a été déploré si ce n’est une ivresse publique » signale-t-on du côté de la police de Mons. « Au niveau du respect des mesures sanitaires, seul le port du masque a dû être rappelé. Le Marché aux Herbes a vu ses consommateurs quitter les lieux pour 22h tandis que la Grand-Place était totalement désertée une demi-heure plus tard. À 23h, tout était en ordre au sein de la cité et de ses points festifs, poursuit la police de Mons. Le Montois a été exemplaire pour ce premier soir de non-Ducasse. »