Mons: 3 arrestations administratives au Marché-aux-Herbes mais un samedi calme

En ce samedi du week-end de la Trinité, les Montois, privés de leur Doudou, ont toutefois été sages. La police ne relève que 3 arrestations administratives au Marché-aux-Herbes.

« Dès ce samedi midi, un public familial et plus âgé s’est installé en ville : terrasses bien remplies et ambiance posée. En soirée, un public plus jeune a pris place en terrasse, particulièrement au Marché-aux-Herbes », constate la police Mons-Quévy, qui ajoute : « Très peu, voire pas d’attroupement sur la voie publique, seules quelques personnes attendent qu'une place en terrasse se libère. À la fermeture, comme vendredi, tout se déroule dans l'ordre et le calme à l'exception du Marché-aux-Herbes où l’alcool a échauffé quelques esprits bagarreurs, mais sans heurts notables (3 arrestations administratives). Les patrouilles mobiles ont enfin dispersé quelques attroupements à la Place du Parc, au niveau de la piscine du Grand Large et Waux-Hall ».

Les effectifs policiers étaient renforcés par la présence de la brigade canine et de la cavalerie. « Quant aux mesures sanitaires, l'ensemble a bien été respecté par le secteur Horeca tout autant que par le public montois malgré quelques rappels. Un état d'esprit tout à fait correct et positif », souligne encore la police de Mons-Quévy.