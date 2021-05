Un faux Car d’Or a grimpé la rampe Sainte-Waudru sous les hourras de 200 Montois

Vidéos

Alors que la ducasse de Mons est annulée, Covid oblige, un Car d’Or a tout de même monté la rampe Sainte-Waudru ce dimanche matin. Mais il s’agissait d’une réplique grandeur nature du carrosse. Malgré le secret de cette opération, plus de 200 Montois étaient présents. Et l’ambiance était au rendez-vous !

La cité du Doudou est sauvée ! Ce dimanche de la Trinité, le Car d’Or est parvenu à grimper la rampe Sainte-Waudru ! Vous ne rêvez pas en lisant ces lignes. Nous sommes bel et bien toujours en pleine pandémie, la ducasse a été annulée et le vrai Car d’Or, que poussent chaque année les Montois, n’est pas sorti. Mais des fervents du folklore montois ont tout de même tenu à organiser une montée de la rampe Sainte-Waudru… à l’aide d’une réplique du carrosse.

Comme en 2009

Cette montée a eu lieu ce dimanche matin à 10h tapante, sous le soleil. « Ce Car d’Or a été construit pour 2009 », détaille Julien Crète, un des membres de cette opération secrète. « Cette année-là, les élections tombaient le week-end de la Trinité. La ducasse et la montée du Car d’Or ont donc été reportées. Mais un génial bricoleur qui s’appelle Jean-Michel Maurage a décidé de tout de même proposer une montée du Car d’Or. Il a créé dans son garage le châssis en bois. Et nous avons pu faire monter le Car d’Or. Plus de 2.000 personnes étaient présentes. »

Et ces Montois bricoleurs ont décidé de remettre le couvert cette année. Le carrosse était cependant dans un très mauvais état. Les membres de l’opération ont travaillé pendant des mois pour le remettre à neuf. Ils ont poncé, repeint, redoré… Et ce dimanche, le Car d’Or était fin prêt pour son deuxième tour de piste.

Mais en raison des conditions sanitaires actuelles, cette opération est restée secrète jusqu’au dernier moment. « Nous savions que cette année, contrairement à l’an dernier, c’était jouable de refaire monter notre Car d’Or », poursuit Julien Crète. « Heureusement, nous avons reçu l’aide de nombreux Montois, comme Gaëtan Belot pour les chevaux ou Jean-François Bavay. Mais nous n’en avons pas parlé autour de nous. Nous n’avons même pas lancé d’événement sur les réseaux sociaux. Et nous n’avons informé nos proches que ce samedi. » Les organisateurs ne voulaient en effet pas voir débarquer une foule sur la rampe Sainte-Waudru.

Plus de 200 personnes

Au final, il y avait tout de même du monde ce dimanche. Plus de 200 Montois étaient présents. La plupart d’entre eux avaient été prévenus mais d’autres étaient là par hasard. C’est ce qu’on appelle être au bon endroit au bon moment. Et bonne nouvelle : le Car D’Or est monté sans aucune difficulté jusqu’à la collégiale, sous les hourras de la foule. « Le Car d’Or va sauver Mons de la pandémie », a lâché un des organisateurs.

Ensuite, les Montois ont entonné les célèbres chants de la ducasse. On aurait pu croire l’espace d’un instant que la ducasse était bel et bien organisée et que la pandémie était derrière nous…