Surfez sur la vague du Grand Large à Mons! (vidéos)

Et voici la nouveauté proposée par Lago Mons! - Photos et vidéos Aurélie Urbain

La zone ludique de la piscine Lago Mons va rouvrir le 9 juin après 8 longs mois de fermeture. La zone wellness est fermée depuis plus longtemps encore! Alors, ce samedi, tout a été remis en route pour le plus grand bonheur de quelques invités. L’occasion aussi de tester la nouvelle attraction phare: la vague de surf. Il est possible d’y surfer à plat ventre, debout, de faire des figures… Et c’est accessible à tous: enfants, adultes, sportifs ou pas du tout…