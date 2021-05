Evocation du combat à Mons: el biète est morte, rendez-vous en 2022

Malgré l’annulation du Doudou, la confrérie du croissant Saint-Germain n’a pas manqué son rendez-vous emblématique ! Chaque année depuis 26 ans, un petit-déjeuner est organisé le dimanche de ducasse. Comme l’année dernière, le petit-déjeuner a été offert au personnel des hôpitaux Ambroise Paré et Saint-Joseph. Et ce, en présence des acteurs du Doudou et des musiciens.