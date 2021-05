Appel à la solidarité pour aider Danil, deux ans et demi, frappé par un cancer

Le 26 avril 1986 avait lieu la catastrophe de Tchernobyl, voici 35 ans. L’ASBL ARRET (Accueil, Renaissance, Renouveau pour Enfants de Tchernobyl) existe, elle, depuis une vingtaine d’années et fait venir, chaque année, en Belgique, des enfants vivant dans les villages avoisinants contaminés par cette tragédie. Cette année, l’ASBL s’est fixée comme objectif de subvenir aux soins d’un enfant de 2 ans, Danil, souffrant d’une maladie rare.

Créée en 1999, l’association ARRET veut, depuis ses origines, promouvoir l’amélioration de la santé de toutes les personnes, mais principalement des enfants contaminés par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue en 1986. Depuis sa création, l’ASBL organise ainsi le placement de quelque 120 enfants chaque été dans les familles d’accueil belges qui le désirent, dont une bonne partie réside en région montoise.

Le Covid, hélas, est passé par là : en 2020 comme pour cette année, les hébergements n’ont pu se faire. L’ASBL ARRET continue pourtant ses activités et subvient à une famille biélorusse, celle du petit Danil. Cet enfant, né en août 2018, est atteint d’un cancer au stade 3, un rétinoblastome, une maladie rare qui affecte l’œil. « La maladie a été découverte en janvier et il a déjà eu des séances de chimiothérapie à Minsk, la capitale de son pays. C’est hélas insuffisant pour lui permettre de guérir », confie l’Havrésienne Anne Lesage, qui préside l’ASBL depuis quelques années maintenant. « Il existe un traitement qui peut le sauver, mais en Suisse, à l’hôpital ophtalmique Jules Gonin. »

Un coût

Le petit Danil a déjà effectué quelques allers-retours jusqu’en Suisse ces derniers mois, mais le traitement sera de longue haleine et a un coût, bien sûr… Trop lourd pour la famille du petit Danil : « Il fallait débourser 75.000€ uniquement pour débuter les traitements. Cette somme a déjà été versée grâce à des dons venant de toute la Biélorussie et même, déjà, de l’étranger. »

Cette somme conséquente ne suffira hélas pas à couvrir l’entièreté du processus, qui durera encore plus d’un an : outre les frais d’hospitalisation, il faut en effet y ajouter ceux liés au séjour sur place : nourriture, hébergement, sans parler des frais de transport… « Il faut par exemple compter 131€ par jour d’hébergement. Le père de Danil ne gagne qu’environ 300€ par mois, et la maman, elle, est en congé de maternité… »

Pour ne rien arranger, les tensions diplomatiques de ces derniers jours entre la Biélorussie et l’Union européenne vont compliquer les prochains trajets, forcer Danil à multiplier les moyens de transport (bus jusqu’à Varsovie en Pologne, puis seulement l’avion).

Déductible

L’ASBL ARRET lance donc un appel à la générosité. La crise actuelle n’est simple pour personne. L’association s’engage à verser l’argent directement à l’auberge pour le logement en Suisse, dans un premier temps, et ensuite en fonction des besoins à l’hôpital. « C’est pour cette raison que les dons ne seront pas versés à la famille, mais sur le compte de l’association. »

On rappellera, par ailleurs, que les dons de 40 euros et plus sont déductibles fiscalement, à hauteur de 45 %.