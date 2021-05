Mons: seules quelques arrestations pour ivresse sur la voie publique sont à déplorer

Ce dimanche, on aurait pu croire que la ducasse de Mons avait bien lieu tant il y avait du monde sur la Grand’Place. Et l’ambiance était au rendez-vous. Les célèbres chants du folklore montois ont résonné une grande partie de la journée. Les cafetiers ne s’attendaient cependant pas à voir débarquer autant de monde. Certains avouaient même être dépassés.

Sans le Covid, ce dimanche de la Trinité aurait été un superbe jour de fête pour les Montois : la procession aurait déambulé dans les rues de la ville, le Car d’Or aurait gravi la rampe Sainte-Waudru et saint Georges aurait terrassé le dragon. Mais la pandémie est passée par là et la ducasse de Mons a été annulée pour la deuxième année de suite.

Pourtant, ce dimanche, on aurait pu croire que les autorités avaient finalement changé d’avis et que le Doudou avait bel et bien lieu. Il y avait en effet énormément de monde sur la Grand’Place. Sous un soleil de plomb – preuve que le bon dieu est montois – les terrasses de tous les cafés et restaurants étaient bondées. Beaucoup de personnes, vêtues de rouge et de blanc, les couleurs de Mons, se sont également regroupées au centre de la place. Des musiciens ont fait le déplacement et ont mis une chouette ambiance. Les célèbres chants du folklore montois ont résonné une grande partie de la journée.

Des cafetiers dépassés

« Je suis venue fêter la ducasse malgré son annulation », reconnaît une Montoise, présente sur la Grand’Place avec des amis. « Je n’aurais pas pu rester chez moi, surtout avec cette météo. L’ambiance est vraiment magique. Nous passons du bon temps. Ça nous console un peu… Nous pensons déjà à 2022. L’an prochain, la ducasse va durer trois semaines. Nous allons nous rattraper. Deux ans sans ducasse, c’est déjà trop. Nous n’en pouvons plus. Vive le Doudou ! »

Cette Montoise était loin d’être la seule à faire la fête sur la Grand’Place. « Malgré son annulation, la ducasse est dans nos têtes », expliquait un autre fervent du folklore montois. « J’ai donc décidé de venir sur la Grand’Place ce dimanche malgré qu’il n’y avait pas de combat. Je veux faire passer le message que les Montois ne périront pas malgré la pandémie. La ducasse sera de retour l’an prochain, et elle sera géniale. »

« Une demi-ducasse »

Certains cafetiers du centre-ville étaient cependant un peu surpris. Ils ne s’attendaient pas à voir débarquer autant de monde alors que le Doudou est annulé. Ils ne savaient plus où donner de la tête. « Nous sommes dépassés », nous avouait Johan Borraccetti, gérant du Central sur la Grand’Place. « Nous ne nous attendions pas à ça. Ce n’est pas facile à gérer. Mais après avoir dû fermer pendant aussi longtemps, nous sommes évidemment très contents qu’il y ait du monde. »

Il faut dire aussi que les membres des Dragons boys, qui vont chaque année à la corde lors du combat dit Lumeçon, s’étaient donné rendez-vous au Central. « Nous sommes tristes de vivre une deuxième année sans ducasse. Mais revoir les copains sous un beau soleil donne un peu de baume au cœur », explique Mike, l’un des responsables du groupe. « Nous buvons un verre, tout en nous remémorant les bons moments de chaque ducasse. Il y a des milliers de souvenirs qui reviennent. Et je suis encore plus mélancolique de voir qu’il y a autant de monde sur la place. J’ai l’impression d’assister à une demi-ducasse. » Mais Mike, comme tous les Montois, espère vivre une vraie ducasse l’an prochain.