La Montoise a battu tous les records et a récolté 57.669€ pour sa future brasserie

Il s’agit d’un véritable record. La Montoise est parvenue à récolter en moins de deux mois plus de 57.000€ grâce à un crowdfunding. Plus de 500 personnes ont fait un don. Cet argent servira à financer la Brasserie de Londres, qui brassera les bières de la Montoise, et permettre de rénover la salle voûtée de l’ancien garage Saint-Christophe.