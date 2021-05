Boucle du Hainaut: le groupe Revolht sera soutenu financièrement par les 14 communes

Le groupe citoyen « Revolht » (ASBL) opposé au projet actuel de la Boucle du Hainaut, a annoncé qu’une contre-expertise du travail réalisée par l’association a été demandée à l’UMons et sera financée par les communes impactées par la Boucle du Hainaut. La ligne à 380 kV de la Boucle du Hainaut serait établie sur un corridor de 84,8 kilomètres envisagé entre le poste à haute tension d’Avelgem et celui de Courcelles, via 14 communes hainuyères.