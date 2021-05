Quaregnon: un hélico de la police a survolé la zone pour retrouver Florent

Florent Bigel, 37 ans, est porté disparu depuis ce dimanche midi. Il a quitté l’institution « La Canopée » à Quaregnon, et n’a plus donné signe de vie. Un hélicoptère a survolé la zone. La police fédérale a lancé un avis de recherche.

Plusieurs services sont sur le coup. La cellule disparition de la police fédérale a ouvert un dossier suite à la disparition de Florent Bigel. Ce lundi après-midi, les recherches se poursuivaient. La police fédérale prête main-forte à la police locale. Un de leurs hélicoptères a survolé la commune de Quaregnon, ce dimanche, dans le cadre du dossier de disparition. Un avis de recherche est depuis diffusé. Florent Bigel, 37 ans, est parti sans donner d’explications. Ce dimanche vers midi, il a quitté l’institution « La Canopée » à Quaregnon, où il était résident. Il n’a plus donné de nouvelles depuis.

Florent est de nationalité française. Il a des soucis de santé. Les forces de l’ordre le recherchent activement. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon noir, un t-shirt gris et des baskets gris clair. Il mesure entre 1m75 et 1m80. Il est de corpulence normale. Il a les cheveux courts châtain foncé, une moustache et une barbe naissante.

Un fugueur…

Il faut le retrouver le plus rapidement possible. Florent a besoin de soins médicaux. Il souffre d’une pathologie. La Canopée est un service résidentiel pour personnes porteuses de handicap. Les résidents y vivent et dorment. Florent y était depuis août dernier, « c’est quelqu’un de très autonome », déclare la directrice générale de l’établissement. Ne le voyant pas revenir au foyer, la police et ses proches ont été prévenus. S’il n’est pas retrouvé d’ici quelques jours, sa médication pourrait ne plus faire d’effets. Il pourrait se mettre en danger… Il a déjà fugué dans ses précédents foyers, et il s’est rendu lui-même à la police.

Vous pouvez téléphoner à la police via le numéro gratuit : 0800/ 30 300

