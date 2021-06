Mons: Hainaut Développement a une nouvelle directrice

Depuis ce 1er juin, la direction de Hainaut Développement est assurée par Stéphanie Dury, jusqu’ici directrice du département support à l’Observatoire de la Santé du Hainaut.

En effet, la précédente directrice Nathalie Quévy, a été sollicitée pour assurer la direction financière de la province de Hainaut.

Un nouveau train va donc se mettre en route pour Hainaut Développement, qui sera orienté encore davantage en faveur du développement durable sur tout le territoire hainuyer, mais toujours avec les mêmes missions d’information, de sensibilisation et d’accompagnement, sur ses matières phares que sont l’environnement et le patrimoine arboré, l’agriculture et l’agroalimentaire, les statistiques socio-économiques, la citoyenneté européenne, les marchés publics, ou encore le soutien aux pouvoirs locaux et les services aux entreprises.