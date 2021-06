Écrans géants: Pierre-Yves Jeholet veut une solution pour que les cafés ne paient pas

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles est totalement opposé à ce que la RTBF fasse payer les cafés pour la diffusion des matches des Diables rouges pendant l’Euro, en tout cas pour le mois de juin.

« Je suis abasourdi par cette information, je pense qu’avec toutes les difficultés et les fermetures qui ont touché le secteur de l’horeca, il est indécent de leur demander un effort financier, à plus forte raison quand on sait que les jauges sont très limitées en juin et qu’il sera donc extrêmement difficile pour eux de rentrer dans leurs frais », nous confie Pierre-Yves Jeholet (MR).

Le ministre-président a pris contact dès ce matin avec la hiérarchie de la RTBF afin de trouver une solution. Selon les premières informations dont nous disposons, les cafetiers pourraient être dispensés de payer pour les écrans géants au mois de juin. En ce qui concerne le mois de juillet, il faudra voir si les jauges de public sont augmentées…

Une redevance pour les terrasses

Pour rappel, nous apprenions ce mercredi matin par le biais de La Dernière heure, que la RTBF, qui diffuse les matchs de football de l’Euro 2020, demandera une redevance aux établissements qui diffuseront des matchs de football de l’Euro via ses canaux sur des écrans de télévision tournés vers l’extérieur.

La redevance va de 181,50 euros TVAC par journée de retransmission pour les sites pouvant accueillir moins de 300 personnes à 302,50 euros TVAC pour les sites pouvant accueillir de 300 à 500 personnes. Cela quel que soit le nombre de personnes effectivement présentes sur le site. À raison de 22 jours de diffusion au total sur l’ensemble de cet Euro, un bar, un bistrot ou un restaurant qui diffusera tous les matchs de l’Euro en extérieur devra donc débourser près de 4.000 euros TVAC (ou 3.300 HTVA), calcule le quotidien.

Au-delà de 500 personnes – ce qui pourrait être possible à partir du 2 juillet –, le prix est fixé à 1euro par spectateur. Le tarif est dégressif selon le nombre de matchs diffusés.

A contrario, « tout café ou restaurant qui installe un grand écran dans son établissement ou sur la terrasse de celui-ci, pour autant que l’écran soit tourné vers l’intérieur de l’établissement et non vers l’espace public et que l’entrée de cet établissement soit gratuite à cette occasion, bénéficie de la gratuité des droits de diffusion », explique ainsi la RTBF dans son document sur les conditions générales d’autorisation de diffusion des matchs de l’Euro 2020. La mesure vaut pour tous les établissements Horeca, ASBL et collectivités locales de Bruxelles et de Wallonie.