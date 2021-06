Les géants de Nimy vont sortir pour soutenir la reprise de l’horeca

Le PAC de Nimy a préparé, dès ce 12 juin, tout un programme pour soutenir l’horeca et la reprise de la vie associative.

Après une rénovation complète et leur baptême en septembre en 2020, les géants du PAC de Nimy vont pouvoir de nouveau prendre l’air, sous réserve de l’autorisation de la Ville.

Au programme

Le 12 juin, aux environs de 9h30, sortie en musique dans les rues au départ de l’établissement « Au Hippie » dans le quartier de Saint-Lazare jusqu’à celui « Des Armes de Nimy ».

L’occasion pour l’équipe de porteurs de se retrouver et de s’entraîner à nouveau à porter les 60 à 80 kg (selon le géant) de ces personnages, aujourd’hui emblématiques à Nimy. Les géants mesurent plus de 4 mètres. L’idée est aussi de permettre aux habitants de retrouver une ambiance de fête dans leurs rues.

P'tit Willy et une partie de l'équipe avec «Léon, le bouchon», animateur de Bel RTL. - PAC de Nimy.

Ensuite, dès 11h30, reprise de la cagnotte en prémisse de la ducasse locale, le quatrième dimanche de septembre de cette année et initiée par l’asbl « CFAN ».

Viendront ensuite, les 18, 19 et 20 juin. C’est le treizième salon « Naturama » du PAC de Nimy au Calva de Maisières avec la présence de nombreux artisans. Il y aura aussi l’exposition de Christiane Amoës, artiste aux techniques diverses. Elle a reçu de nombreux prix, dont la médaille de bronze au 25ème salon de l’Académie européenne des arts.

Ensuite, les 2, 3 et 4 juillet, en collaboration avec diverses associations nimysiennes et maisièroises, participation au Grand 8#3 Nimy-Maisières, initié par la Fondation Mons 2025, dans divers quartiers de Nimy et Maisières et principalement au parc de l’église, les 3 et 4 juillet.

Trois jours de fête et de découvertes, avec expositions, spectacles, concerts, stands, espace skateboard,…