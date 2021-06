Codeco: voici la proposition qui est sur la table pour les tests PCR gratuits

Si plusieurs scénarios sont envisagés sur la question, l’un d’eux serait pour l’instant retenu.

Souvenez-vous. Quelques heures après le dernier Comité de concertation, Frank Vandenbroucke était sur le plateau du journal de RTL-TVI pour évoquer les décisions annoncées par le gouvernement. Lors de son intervention, la question de la gratuité des tests PCR avait été évoquée. Le ministre de la santé avait alors été très clair : « Si on veut aller en vacances ou à un festival comme Pukkelpop ou Tomorrowland, ça coûte cher. Je crois donc que les gens qui peuvent se l’offrir, ils peuvent aussi payer un test hein. Ou se laisser vacciner, ce qui ne coûte rien », avait-il expliqué.

Cette semaine, le gouvernement doit désormais trancher. Lors du Comité de concertation de vendredi, les différents ministres vont devoir choisir si les tests seront gratuits ou non. On apprend d’ailleurs à bonne source que quatre scénarios sont sur la table à propos des tests gratuits. Le premier serait de n’en octroyer à personne. Le deuxième serait d’offrir quatre tests gratuits à tous les non-vaccinés, mais cette option coûterait près d’un demi-milliard d’euros. Une troisième solution, intermédiaire, serait de réserver les tests gratuits aux personnes les plus vulnérables financièrement ou d’exclure de la gratuité ceux qui ont reçu et refusé une invitation à se faire vacciner.

La dernière option, qui est la proposition qui se trouve actuellement sur la table des négociations, serait d’offrir un test gratuit par personne non-vaccinée, c’est-à-dire pour les résidents belges qui n’ont pas encore été invités à se faire vacciner ou pour ceux qui n’ont reçu que leur première dose.

Évidemment, rien ne dit que ce scénario sera celui qui sera retenu vendredi lors du Comité de concertation. On devrait déjà y voir un peu plus clair lors du kern de ce jeudi matin même si tout peut toujours basculer au Codeco de vendredi…