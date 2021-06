Foot: le Flénusien Martin Frise arrête sa carrière pour privilégier famille et boulot

On ne verra plus Martin Frise sur un terrain de football. Le Flénusien de 27 ans a décidé de se concentrer sur sa vie familiale et professionnelle. Un choix difficile tant le foot faisait partie intégrante de sa vie et de son équilibre. Il met fin à une belle carrière, malheureusement marquée par de nombreuses blessures.

******* ******** ******** ** ******** ***************** **** ****** ** ****** **** ** ***** ****** ** ***** ** **** ** ****** ***** *********** ************ ** **** ** ** ******** ******** ** ***** ** ******************* ******* *** ********* ********* ************ ***** ** **** * ***** ***** ********* ** ******** ** **** **** ****** ** ** *** ****** ******** ** * **** ** *********** ** ************** ************* **** ** ****** **** ** ***** ** ************ **** ** ******** ****** *********** ** *** *************** ** ** *** ********* **** ** ********* ** ********* ********* *** ********* ******** ** ******** ******** ** ** ********** ****** ******* ******* **** ********* ** ** ********** **** * ***** ********* **** ** **** *** ** ***** *** **** ******* ** ******** *** *** **** ***** ** *** ******* ** *********** ** ** ****** ** ** ********* ** ***** * ***** ** *** ***** *** ** ****** ** **** ** ** **** ***** ***** **** ****** ** ** *********** ********** ********** ** ****** ** **** **** ******* *** ********* *** ************** ** ** **** ******* *** ** ******* ** *** ******** **** ******** ******** **** **** **** ********** *** ******** *** *** ****** ***** **** *** ******* ** ******* ********** ***************** ****** **** *** ******* ** ** ** ** *** ****** ** ****** ******** ******* ************ ****** *** ********* ********* ** ** ********* *** **** ****** ******* ** ** ***** *********** ********* ** ************ ** ***** ******** ******* ** ******** ******** ** ***** ** * ** **** ******* ******* ***** *** ******* *** ***** **** ******* *********** ** ***** ********** ****** ***** **** ****** *** ******* ******** ** ***************** ****** ** ************ ********* ****** ** ** *** *** ****** ******** ****** ********** ******* *** ** ** **** ***** ****** ******* ************ *** *** ***** ****** ** ***** ** ********** ******** *** ** ************* ** ********** ****** ** ******** ** ***** ****** ***** ***** ** ****** ** ** ****** ***** ********* ** ***** **************** **** * ***** ** ******** ** **** *********** ** ** ********* *** ****** ***** ******** *** **** *** ******** ** ***** ******* ****** ******** ****** ********** ******* ******* *** ** ********* ***** *** ***** **** ** ***** ** ** ********** ** **** ****** *** ****** *** ********* **** ******* ***** ******** **** **** ************* ** **** **** ** *** ********* *** ******** *** **** **** ** **** ************ ** ** ****** *** *** **** ************ **** ****** *** *********** **** ** ****** ***** ** *** ***** ******* ** ***** ** **** ** *********** ** ***** **** *** ***** ******* ** ******** **** *** **** ** ********* ** *** *** ***** ******* *** **** ** **** ************ ******* ********* ** ******* ** *** *** ** ******** ** ******** ***** ******** ********* ********* ** ******** ***** ** ******** *****