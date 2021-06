4,5 millions d’euros pour aider l’UMons à engager 30 chercheurs expérimentés

4,5 millions d’euros viennent d’être alloués au projet UMONS-UNamur « CW2 ». Il vise en fait à promouvoir la mobilité internationale des chercheurs et à engager 30 chercheurs dans les 5 prochaines années.

L’UMONS, en tant que coordinateur, et l’UNamur ont déposé conjointement cet ambitieux projet auprès de la Commission européenne. Intitulé « C2W » pour « Connect With Wallonia – Come 2 Wallonia », il bénéficiera d’un financement total de 4,5 millions d’euros.

Cela permettra d’engager 30 chercheurs expérimentés (postdoctorants) pendant 2 ans dans les 5 prochaines années.

Plusieurs objectifs

Les deux universités cherchent plusieurs choses en développant un tel projet.

– d’abord renforcer l’attractivité des deux universités auprès de brillants chercheurs en mobilité internationale

– puis accroître leur visibilité et stimuler un effet démultiplicateur auprès d’autres fonds

« Les postdoctorants pourront s’investir dans de fructueuses collaborations et former de jeunes chercheurs. De plus, l’Université de Mons et l’Université de Namur s’engagent à encadrer ces postdoctorants conformément aux règles éditées par Euraxess, précise l’université. D’une part, en leur proposant un plan de carrière solide et, d’autre part, en leur assurant une formation pointue dans différents domaines tels que le leadership, l’open science, la valorisation et la propriété intellectuelle de leurs résultats afin de former les leaders de demain. »

Plusieurs domaines de recherche

À noter que les chercheurs internationaux en question seront accueillis avec leur famille.

« Concrètement, durant leurs 2 années de financement, chaque chercheur devra effectuer un stage de recherche en Belgique dans un autre secteur (entreprise, centre de recherche etc.) ou à l’international, ce qui élargira son plan de carrière, apportera un enrichissement des résultats de sa recherche et portera un rayonnement de l’excellence de ses travaux à travers le monde » explique encore l’UMons.

Un focus particulier est placé sur l’interdisciplinarité afin que chacun des projets soit nourri par plusieurs domaines de recherche. Cette approche offre la possibilité de s’atteler à des problématiques complexes, qu’elles soient sociétales, économiques ou technologiques.