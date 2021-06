Mons: concert en ligne avec la création de Musiques Nouvelles «A l’Unisson»

Nouveau rendez-vous annuel avec l’orchestre transgénérationnel « À l’Unisson », au terme d’une semaine de résidence à Arsonic. L'ensemble, composé des musiciens de Musiques Nouvelles et d'élèves du Conservatoire Royal de Mons, donne vie lors de ce concert aux œuvres de Jean-Pierre Deleuze, Eric Collard et Parsa Hadavi.

La création de Musiques Nouvelles « A l'Unisson 2021 » est constituée de musiciens de Musiques Nouvelles, d’élèves et d’alumni parmi les plus talentueux du Conservatoire royal de Mons.

Cet ensemble, alliant professionnels et jeunes talents, donne vie, corps et âme à une création de Jean-Pierre Deleuze et aux Quatro Pezzi oeuvres majeures de Jacinto Scelsi.

Direction, Jean-Paul Dessy.

Créations mondiales des oeuvres de Jean-Pierre Deleuze, Eric Collard et Parsa Hadavi.

Enregistré en mars 2021 à Arsonic, le concert sera diffusé le 8 juin à 20h !

Une production Mars-Mons arts de la scène / Musiques Nouvelles.

Première diffusion au public en ligne le 8 juin à 20h sur les réseaux sociaux Mars (facebook, instagram, site web).

Infos : https://surmars.be/evenement/a-lunisson-4/