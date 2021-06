Le festival de Ronquières aura lieu les 14 et 15 août

Les organisateurs du festival de Ronquières annoncent que l’événement musical estival aura bien lieu, mais les 14 et 15 août 2021. Le festival avait été annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire.

« Après l’annonce du gouvernement, lors du comité de concertation du 11 mai dernier, qui autorise après le 13 août les événements de plus 5.000 personnes sans masque, sans distanciation et sans limitation du nombre de festivaliers, nous avons pris l’heureuse décision de ne pas attendre une année de plus et d’organiser le Ronquières festival cet été », ont indiqué les organisateurs.

« Même s’il reste encore quelques points d’interrogation, notamment le certificat vert, le test négatif, les protocoles et les dernières validations des autorités, nous mettons tout en œuvre pour que tout un secteur ne vive pas un second été sans festival. »

L’affiche du festival de Ronquières 2021, qui se tiendra comme d’habitude au pied du Plan incliné, sera communiquée prochainement. Les billets déjà achetés seront valables pour l’édition 2021.