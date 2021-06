L’IRM place à nouveau le pays en alerte jaune: des orages attendus

L’Institut royal météorologique (IRM) a enclenché l’alerte jaune aux orages, en raison de risques de précipitations intenses, accompagnées de grêle et de coups de vent.

Celle-ci vaut depuis ce jeudi 14h00, jusque minuit dans toutes les provinces wallonnes et à Bruxelles. Elle sera de nouveau en vigueur vendredi matin à 11h00 jusque samedi à 02h00 du matin.

« Ce soir, nous prévoyons à nouveau des averses orageuses », prévient l’IRM.

Elles pourront localement être à l’origine de précipitations très intenses et accompagnées de grêle et de coups de vent. Ce jeudi, d’importants dégâts ont déjà été constatés après des orages.

Ce vendredi après-midi et en soirée, d’importants orages gagneront notre pays depuis la France. Ces orages paraissent cette fois plus structurés avec des précipitations abondantes touchant la plupart des régions (20 à 30 l/m² en peu de temps, voire davantage). De la grêle et de fortes rafales de vent sont aussi à craindre.

L’alerte jaune pourrait évoluer vers le niveau orange dans les provinces où le dépassement du seuil des 30 litres par mètre carré se confirme, prévient l’IRM.