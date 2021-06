Un trou de 2 m de profondeur face à l’Athénée royal de Mons (photos)

04/06 13:00 → 05/06 03:00

Cette après-midi et en soirée, on prévoit des orages, plus intenses et plus structurés que les jours précédents. D'abondantes précipitations en peu de temps sont à craindre en plusieurs endroits, et le seuil de 30 l/m² en 1h ou de 40 l/m² en 6h pourra être dépassé localement. Des grêlons de quelques centimètres seront aussi possibles, tout comme des coups de vent. Cette nuit, la tendance orageuse persistera mais ceux-ci devraient toutefois être moins intenses et structurés.