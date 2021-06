Boussu en mode « vélo »: deux chantiers de mobilité douce sont annoncés

La commune de Boussu lance deux projets de mobilié douce avec tous les deux une liaison au RAVeL.

Les ventes de vélo ont explosé et les circuits cyclistes locaux via le RAVeL, notamment, subissent une hausse sensible de trafic. Boussu favorise et va continuer à favoriser un mode de déplacement en vogue depuis les différents confinements.

Deux projets de mobilité douce sont en cours.

- Rue St Antoine à Boussu-Bois (la rue du stade des Francs Borains et de la piscine). Il consistera en la création d'une piste cyclable en hydrocarboné avec une liaison au RAVeL tout proche existant. Le marquage routier de la piste et de la traversée cyclables sont au programme.

Les travaux débuteront le 07/06/2021.

Une durée des travaux de 50 jours ouvrables est estimée.

- L'autre dossier de « Mobilité Douce» se situe dans le prolongement de la rue du Calvaire à Boussu. Il est au stade de vérification administrative avant attribution.

La création d'une piste cyclable en hydrocarboné avec une liaison au RAVeL et le marquage routier de la piste cyclable et de la traversée cyclables sont prévus.

Les travaux débuteront dans les prochaines semaines.

Ces deux chantiers favoriseront la sécurité et le confort des cyclistes locaux et de transit.

Plus d'informations: voiries@boussu.be