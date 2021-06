Imagix Mons rouvrira le 9 juin et diffusera les matches des Diables à l’Euro

Le cinéma Imagix de Mons va bel et bien rouvrir ses portes le 9 juin prochain. Il est d’ores et déjà possible de réserver ses tickets en ligne. Le cinéma diffusera également les matches des Diables à l’Euro.

Le cinéma Imagix va rouvrir ses portes le 9 juin prochain. Pour cette réouverture, Imagix a mis sur pied une nouvelle programmation avec des horaires décalés afin d’éviter les rassemblements. Du frisson avec « Conjuring 3 », de l’aventure avec « Tom & Jerry », du rire avec « Chacun chez soi », du contenu adapté pour les plus petits comme « Opération Panda »… Il y en a pour tous les goûts.

Les matches de la Belgique à l’Euro de football seront également diffusés au cinéma Imagix. Les fans pourront venir supporter les Diables rouges et regarder leurs rencontres sur un écran géant. Le premier rendez-vous est prévu le 12 juin à 20h30 pour la rencontre d’Eden Hazard et ses partenaires contre la Russie. Pour accueillir les clients dans le respect des règles sanitaires, les places seront limitées à 200 fans.

Nombre de sièges limité

Le nombre de sièges disponibles dans les salles étant limité, il est important d’acheter les tickets en ligne le plus tôt possible sur le site www.imagix.be ou sur l’application Imagix. Plus les clients achètent à l’avance, plus fluide sera la visite.