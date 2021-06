Combien de personnes puis-je recevoir chez moi? De Croo précise les règles à suivre!

Le cabinet du Premier ministre a représicé les règles qui avaient été décidée lors du Comité de concertation du 11 mai.

Ce vendredi, le Comité de concertation a décidé d’une série de mesures à respecter dans les prochaines semaines, notamment concernant les voyages. Mais alors que l’on pensait que la « bulle sociale » allait être évoquée, ce ne fut pas le cas.

Il faut dire qu’un assouplissement à ce niveau-là avait été décidé lors du Comité de concertation du 11 mai dernier. Ce samedi, le cabinet du Premier ministre a donc tenu à mettre les choses au point concernant ce que l’on peut faire on non au niveau des bulles: « Rien n'a changé depuis le comité de concertation du 11 mai sur ce point et L'arrêté ministériel publié hier sur la mise en oeuvre du plan été au 9 juin est très clair », précise l’équipe d’Alexander De Croo.

« Dans l’espace privé, les rassemblements sont autorisés jusqu’à 50 personnes (y compris les enfants jusqu'à l’âge de 12 ans accomplis), sous réserve des mesures de distanciations. En raison de la restriction relative à l'accueil d'invités à l’intérieur du domicile ou dans un hébergement touristique, il ne sera pas possible d'accueillir plus de quatre personnes (sans compter les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis) à l'intérieur du domicile ».

Concrètement, vous pouvez être jusqu’à 50 personnes dans votre jardin si les distances sont respectées, mais vous ne pouvez être que 4 à l’intérieur, toujours bien sûr en respectant les mesures suivantes : le port du masque, l'hygiène des mains et ventilation en ouvrant les portes et fenêtres.