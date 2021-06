Boussu donne un coup de pouce à la pratique sportive pour les jeunes

Le conseil communal de Boussu a décidé, en 2020, d'intervenir forfaitairement, dans les frais d'affiliation des jeunes sportifs boussutois. L'intervention porte sur les cotisations pour la saison 2021-2022.

Qu'ils soient affiliés dans un club de Boussu ou un club d'une autre commune, l’intervention forfaitaire sera de 50 euros, dans la cotisation payée pour un jeune sportif, âgé de 6 ans (né en 2016 du 1/1 au 31/12) à 18 ans (né en 2004 du 1/1 au 31/12), dans son club.

Quels objectifs ?

- Inciter à la pratique sportive génératrice de bonne santé et de bonnes valeurs : solidarité, dépassement de soi, esprit d'équipe, discipline.

- Aider les familles dans un budget « sport et santé » devenu plus coûteux de par la crise sanitaire et économique.

- Favoriser l'émergence de talents sportifs en même temps que le sport pour tous.

Les conditions d'admission :

- Etre affilié dans un club sportif pour la saison sportive 2021-2022.

- Etre domicilié dans l'entité.

5 démarches simples

Le bénéficiaire, le jeune sportif ou ses parents, fait parvenir sa demande de remboursement forfaitaire au service des sports de Boussu : par mail à sports@boussu.be ou par courrier normal au service des sports, rue Grande n°71 à 7301 Hornu, avec comme pièces jointes :

1. Attestation sur l'honneur des parents. Le document-type à compléter a été transmis aux clubs de Boussu par le service des sports.

2. Copie de la carte d'identité de l'enfant affilié.

3. RIB du compte bancaire des parents à créditer.

4. Preuve du virement de la cotisation au club sportif.

5. Attestation du club d'affiliation, par le secrétaire-CQ, qui confirme que le joueur est bien affilié au club pour la saison sportive 2021-2022. Le document-type à compléter par le club a été transmis par le service des sports au secrétariat des clubs sportifs de Boussu.

Période de rentrée et suivi des dossiers :

- De juin jusqu'au 1er octobre 2021.

- Le service des sports réceptionne et vérifie les dossiers.

- Le service de la Recette communale liquide le(s) montant(s) au fur et à mesure des rentrées des dossiers, approuvés par le service des sports.

Pour les sportifs boussutois affiliés dans un club non-boussutois :

- Les documents-type à faire remplir, par le club et les parents, sont à solliciter auprès du service des sports de Boussu par e-mail sur sports@boussu.be

- La suite est identique à celle des dossiers de sportifs boussutois affiliés dans un club boussutois.