Peine avec sursis pour le récidiviste de Baudour qui s’exhibait devant les étudiantes

La sixième chambre correctionnelle du tribunal de Mons a prononcé, ce lundi, deux peines avec sursis, d’un an et de 18 mois de prison, contre un Baudourois poursuivi pour plusieurs faits de mœurs et des harcèlements à l’égard de jeunes femmes. Ses victimes sont des mineures, mais aussi des étudiantes de Mons et de Namur.

** ***** ***** ***** ******* ******* ***** ** ****** *** ** ******* ******** ****** ****** ********** ** **** **** ** ** ********* **** ****** ** ******** ************* ** ********* **** *** ***** *********** ** ******** ******* *** ****** *** ****** ******** **** * ******* ** ***** ************** ********** ***** ** ** **** ******** *** ******* ******* ****** *** ******** ** *** *********** *** ************ ** ***** ** ** ***** Lire aussi Un Baudourois exhibait ses parties intimes devant des étudiantes à Namur et Mons ********* ****** ******** *** ******** ******* ** ** ****** ** ******* ******* ******* **** ** **** ********* ******* **** ** ***** ** *** ******* ******* ********** ********** ********* ************* *** ********** **** *** ******** ** ********** ******** ******** ******** *** **** ** ****** *** ****** ********** ** ******** *** ********* ********* ****** *** ***** *** *** * ****** ** *****