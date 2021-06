Coronavirus: voici la situation dans votre commune ce lundi 7 juin 2021

Nombre de cas Covid-19, incidence et vaccination, voici le point sur la situation épidémiologique dans votre commune ce lundi 7 juin 2021.

Le bilan du jour

Entre le 31 mai et le 6 juin, il y a eu en moyenne 74,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 15% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 967 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 330 traitées aux soins intensifs, selon les données de l’Institut de santé publique Sciensano mises à jour lundi.

Entre le 28 mai et le 3 juin, 1.475 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 20% par rapport à la semaine précédente. Un nombre qui est toutefois à interpréter avec prudence dans la mesure où un jour férié influence toujours la comparaison. La période de référence compte en effet le lundi de Pentecôte, or l’on sait qu’on teste moins un jour férié. La tendance à la baisse est donc faussée et ralentie.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.070.802 infections ont été diagnostiquées, un nombre qui sous-estime toutefois fortement la réalité, étant donné le manque de capacités de dépistage lors de la première vague de l’épidémie.

Entre le 28 mai et le 3 juin, 14,4 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, portant le bilan à 25.033 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Sur la même période, 314.692 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 44.956 dépistages, pour un taux de positivité de 3,9%. Ce dernier est globalement plus élevé chez les adolescents (6,9%), alors qu’il n’est que de 1,8% chez les plus de 65 ans. Du point de vue géographique, les taux de positivité les plus élevés se trouvent dans les provinces du Hainaut (5,5%) et de Liège (5,1%), tandis que les plus faibles s’observent dans le Brabant flamand (2,8%) et en Flandre orientale (3,3%).

La situation dans votre commune

Dans les infographies ci-dessous, vous pourrez retrouver le nombre de cas rapportés dans votre commune hier et depuis le début de l’épidémie. Dans la carte, vous avez le nombre de cas Covid-19 par commune sur les 7 derniers jours.

L’incidence dans votre commune

Le taux de reproduction du virus est de 0,89. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir. L’incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 202,4 sur 14 jours.

La vaccination

S’agissant de la vaccination, il y a eu 54.800 doses injectées entre le 28 mai et le 3 juin, une hausse de 35% par rapport à la semaine précédente. Jusqu’au 5 juin inclus, un total de 7.459.773 doses ont été administrées en Belgique. Au total, 5.053.484 personnes, soit 54,8% de la population adulte, ont reçu une première dose de vaccin, dont 2.501.465 (27,1% des 18 ans et plus) sont déjà entièrement vaccinées.