Voici toutes les communes qui ont décidé d’abandonner le masque en rue

À partir de ce mercredi, le port du masque ne sera plus généralisé en Région bruxelloise. En extérieur, il ne sera obligatoire que dans les lieux fort fréquentés, que chaque commune définira. Et en Wallonie? On sent les communes partagées. Il y a les hyperprudentes (pas spécialement les plus grosses) qui le maintiennent obligatoire dans les centres et les autres qui, vu les bons chiffres de l’épidémie, veulent offrir un peu d’air aux citoyens.

*** ** ******** ************ *** ******** ** ***** ** ***** ** **** ** ****** ************** ** ****** ** ** * ***** ********* ******* ****** ******* ** **** *********** **** ****** ***** *** ****** *********** ***** ***** ******** **** *** ** **** ** ******** **** ** ******* ******* ** ********** * ********* ****** *** ******** **** *** ************ ** ***** ****** ** ******* *** ******* ********** ** **************** *** ********** ******* ********** ***** **** **** ******** *** ***** **** ******** ** ****** ******* *********** ** ******** ** ** ************** ** ***** ** ********* ** ****** ***** *********** **** ** ****** ************* ** ************** ** ****************** ** *********** ******** ****** ********* ** ** ***** ** ******** ****** *************** ***** *** ** ********* **** ***** *** ************** *** ** ***** ** ********** ** **** ** ** ********** ** *********** ******* ****** *** ******************* ********** *** ****** ******* ** ****** ** ** ********* ** ** ** ** **** **************** ** *********** ****** ********** ************** **** ** **** ** ****** ******* **** *********** ** **** ** ******* ** ** ***** *********** *********** *** ******** ** ******** ** *********** ************ ********* ******* *** *********** **** ******* **** ** ****** ***** ************ ************ ** ****** *** ** ***** * ******* ********* ** **** ** ****** ** ** ****** **** ************** **** ** ** **** *** ********* ** *** *** **** **** *********** *********** ** **** ******** ******* ***** ****** ** ******** ** ****** ** **** **** ********************** ****** ** ********* ** ** **** ** ********** ** **** ** ****** ** *** ***** ************ *** ************ ** *********** ***** ********** *** ******** **** ** ******** **** *** ** ************ ********** ** **** ** ************ ***** ********* ********* ***** ******** ** ****** ** **** *** ****** ********* ** ****** ***** *********** **** *** ******* ** *** **** ** ***** *************** ** *********** ******* *** ***** ** ******* ** ******** ** ******* **** *** ****** ************ ** ******************* ** ** **** ********* ** ****** ** **** ** ****** ***** *********** **** *** **** ************* ** ******* ** ********* **** ********* *** *********** ******** **** ****** ******** ** *** **** ******* ** ********* ****** ** ****** *** ******** **** *** ***** *** **** ************* ************ *********** ** ****** ************ **** ** ***** ** ***** ** ******************* **** ****** ******* *** ****** **** **** **** ********* ** **** ** ****** ** *********** ** ***** ******** *************** ******* ******* ** ********** ***** *************** ******* ****** *** **** ********** ** ***** ** ********* *** ********* ******* ************ ****** *********** **** *** **** ************* ** ***** *** ******** ***** ** ********* ** *********** ******** ****** ** ****** *** ********* ** ******** ***** ** ******* *********** ******* *********** ******* ** ******* **** **************** ********** ****** ************** ** **** ** ****** ***** ************ ********************** ** * ********* ** ** ********** ***** *** *** ********* ***** ******* **** ********* **** ***** *** ********* *********** ** ** *** ***** ** ****** **** ******** **** ** **** ** ******* **** *** ************ ******** ** ******* ****** *** ******* ************ **** ***** ******* *** ** **** ** ****** **** ****************** ******* ** *********** ***** ********* ** **** ******* ** ************ ** ****** ***** *********** **** *** *************** *** ************ ****** ******** *********** *** ********* ************** ** ******** ** **** ** ****** ***** ******** ** ******* **** *** ******* ******** ************ ******* ** ****** ** ********* ** ** ********** ********** *** ********** *** ******** ***** ********** ******************** ******* ****** ********** ** *********** ** ****** **** ********* ** ** **************** ** ******* ** ***** ** ******* **** *** ** ****** ** ******* ** **** ** ****** * ***** ********* **** ** **** ***** ******* *********** ** ***** ****** ********** **** ** ********** *** ** ******** ********* ** *********** Voici les endroits où vous devrez continuer à porter le masque dans votre commune Le port du masque ne sera plus obligatoire partout en Région bruxelloise. - Belga Ce lundi midi les bourgmestres se sont réunis avec le ministre-président Rudi Vervoort afin de statuer sur le port du masque généralisé en Région bruxelloise. ******* ** ******* ********* ** ********** ******* ***** ***** *** ******* **** ** ***** ** **** ** ***** ****** ********* ** *** ****** *** ** ************ ********** ** ** ******************* **** ******** **** *** ******* ** ******* ** ***** **** *** ** ****** ******** **** ********* ************** ** **** ** ******* ********** **** ** ****** ************* **** ***** ** ****** ** * ***** ******* *** ********* *** * ***** ***** ** *********************** ********* ***** ******** ******* ** ***** *********** ************* ** ********** ** ** *********** *** ************ *********** ** **** ** ****** ******* ********* *********** **** *** ********** ** ****** ** *** ********* **** ***** ** ******** ** ** ******** ** ** ** ****** ***** ********** ***** ** **** **** *** ***** ** ***** ************** **** ****** ******* *** ***** ************** *** ***** ************ ***** *************** *********** ** ******* *** ********** ** ****** ***** ************ ************ ** **** ** ********* ** **** ********** *** ***** ***** ************************ ******** ** *********** ******* ***** ***** ********** **** ** ****** *** ** ******* *** *** ***** ******** ***** ************ **** *** ****** ** ********** **************** ** ********** *** ****** ** *********** **** **** *** **** ***** ************ ***** ** *** ****** ** ****** **** ******** ** ******** ********** *********** ****** ** ********** *** ** *********** ****** **** ** *** ******** **** ***** ** ***** **** **** ** **** *** ** ****** *** ******************** ******* ******* ** ***** ****** ********** **** ** ****** *** ******** **** *** **** ************* ** *** ** ***** ** ** ***** ***** ****** ** ***** ******************* ******* ******** ****** ***** *********** **** ******* ** ****** **** ***** ****** ****** ******** ******** ****************** ** ************ **** ************* *** ** ****** **** **** ** ********* ** ********* ** ******* ** ********* ** ********* ** ** ********* ************ **** ** ****** ************ ********** **** *** ****** ************** **** ** ********* ** ******* **** ** ****** ** *** ********** ** *** ** ********** ** ******* *** **************** ******** ** ****** **** **** *********** ** ****** ****** ********* ********** *** ** ******* ** *** ** ***** ******* ****** **** ** ****** *********** ** ************* ** ***** ********* ** **** ***** ** ******* ***** ******** **** ** **** *** ******** **** ******* ************* ***** ** **************** ******************* ** ********** Bientôt la fin du port obligatoire du masque dans certaines communes en Luxembourg? A Durbuy, Philippe Bontemps est en pleine réflexion. - Sudpresse Le port du masque est-il encore nécessaire dans les endroits plus ou moins fréquentés ? Certains bourgmestres se posent sérieusement la question. En province de Luxembourg aussi. Voici où en est la réflexion dans de nombreuses villes. ************** ** **** ** ****** *** ** **** ** **** ****** ** ******** *** ****** ***** ** ** ********* ** ********** ********** ** ****** **** ***** *** ********** ********** ***** ****** **** *** ********* ***** ** ****** ** ** ******* **** ** ** ***** ** **** ******** **** ***************** ** ****** ** ******** ** *********** ******** ************ **** ********** ** ****** *********** ******* ** *** ** *********** ******** ******** ** ****** *** ** **** ** ****** *** ******** *********** **** ** ******* ****** **** **** ******** ******** ******** ** **** **** ********* ***** ****** *** ** *********** ** ***** ********* ** **** ** ****** ** *************** ** ******* **** ******** ** ***** ********* ************** ** **** *********** ** ************** ** ** ********** ** ** *************** ** ** ***** ******* ** ****** *** *** ******** *** ** **** ** ****** **** ************ ********* ***** ** * **** ** ************** ***** ** ****** ** ** ******** **** ** ** **** **** ************ ** ** ****** **** ** ************ ** ********** ***** ** ***** *** ** **** *** ********* ** ***** *********** ** ***** ****** ** *** **** ** **** ** ********** ******* ****** **** ***** ****************** ******************** ** ***** *** ** ***** ** ***** ******** **** ** ******* ********* ** **** ** ****** **** ** ******* ***** ************ ******* **** ** ******** *** *** ********* ** *********** ** ***** *********** ***** **** ***** **** ***** ****** ** *** ***** **** ** **** ** **** ** ****** ** ****** ** *** ** **** ** ****** ********* *** ******* ** ** **** **** ** **** ** *** ** ******* **** ********* ** ***** ******* ** **** ** ****** *** **** ** **** **** ** **** ********* ** **** ** ****** *********** **** *** ***** *** **** ******* ** ******* ** ********* ************** ** ***** ******* **** ***** ** ******** ** ******** ***** ** ****** *** **** **** ** ** ****** *** ******* **** *** ******************** Lire aussi Déplacements en voiture cet été: «Il y aura des contrôles aux frontières» **** *** ** **** ******* *** ********** ******** *** ************ ************ ** *** *** ** ** ********** **** ** **** ** ************** ** **** ** ****** **** ********* ***** ** **** ******** ** ********* **** ** ****** *** ********* ***** ********** **** ********** ****** ** *** ***** **** ******** ********** ** ***** ****** ** **** ******* *** ******** ***** *** ********************** ** ****** ******* ** ***** ******* ** ******* ****** ******* ** ******* *** ** *** ********* * ********** **** *** ** ******* ** ** ***** ********* *** **** ******** ***** ************ ** **** ** ****** ** **** ********** ********* **** **** ** ***** ** *********** *** *** ********** ** ****************** ** ** ***** *** ** ****** ******** ** ******* ************** ** ****** ** ** ****** **** **** ***** *** ********** ** ****** ** **** ******* ****** ********* ** ***** *** ************** *** *** *************** ********* ***** ****** ******** ** ****** ** ********** ****** **** ****** ** ****** ** ** ********* ** ***** *** ** ****** ** ** ****************** ******** ** ***** ********* ****** ** ****** ** ********* ** **** ** ****** *** ******** *********** **** ** ************ ** **** *** ******** ********* ************* ** *********** ******* ** ****** ** ** ******* ** **** *** ** **** ******** *** Masque à l’extérieur: les bourgmestres de l’Entre-Sambre et Meuse ne changent rien Les bourgmestres ne changeront pas d’avis. - SP Les bourgmestres de Chimay, Sambreville, Couvin et Philippeville ont décidé de garder le statu quo concernant le port du masque obligatoire sur la voie publique. Déjà moins stricts qu’à Bruxelles, ils n’ont pas l’intention de modifier les règles. ** ******************* ** ** ******* ** ****************** **** ******** * ****** ** ***** *** *********** ************ ********** **** ** ******** ** **** ** ****** *********** **** ******* **** ** **** **** *** ** ************ *** ********** ******** ******* ** ****** *********** ** ********** *** **** *** ***** ***** ************* **** ******* ****** **** ***** **** **************** ** ************ **** ** ******** ** ***** ** **** ** ***** ** ******** ** ********* *** ************ *** ******** ******** ** ****** ** ****** ***** ********* **** ***** ******** *** ** ******** ****** ** **** ** ****** *********** ********** *** ************* **** ** ******* ** **************** ** ***** ** *********** ** ** ********** ******* ******** ******** ** **** ********* ************** ** ************ ** ******* ** **** *** ********* *************** *** ********** ** ********** ************* ******* ** *** ****** ** ****** ** ** ****** **** **** ** ****** *********** *** ********* ************* **** ************ *************** ******* ************ ******** ********** ***** * *** **** ************* ** **** ** ****** **** ************ ** ******* ** *** **** ** ******** ************* *** ******* ** **** ** ****** *********** ** ** ****** *** ***** ************* *** ******* **** ****** ******** ** ******* ******* ** ****** ** ****** ** ************** ******* ********** *** ******** **** ** *********** ** *********** **** ************* ** ******* *** *********** ** ****** ** ******* *** **** ******* **** ********** ***** ** ** ******** ********** ***** ********* ** **** ** ****** *********** *** ** *********** ******* ** ******** *********** ***** ** ***** ****** ***** ****** **** ** ***** ********** *************** ******** ***** ******** ** *********** ** ************ ** ** ********* *** ** ***** ** ****** ** ************** ********** ***** * **** ************** ** **** ** ****** ** ********** ****** ******* ************** ******** ** *********** ****** ** ******* ** ***** ****** *** ** **** ** ****** ** *************** ** *** **** ******** ** ****** *** *** ******** ** ************** ** ******* *** ******* ** **** ****** ** ****** *** ** ******* ** **** ********** ***** *********** **** *** ***** ******** ** ********** ********** * * *** *********** ** ********** ** ** ***** **** ********* *** ********* **************** ******* ******* ********** **** **** ************ ** *********** ***** *** ****** ******** ** ***** ************ **** ** ********* ******* ******** Port du masque: à Namur, des assouplissements attendus plutôt en juillet Le port du masque reste obligatoire à Namur. - V.Lorent L’obligation du port du masque en rue va-t-elle disparaître partout ? Bruxelles l’a décidé. À Namur, Maxime Prévot compte attendre encore quelques semaines. Et dans les autres communes namuroises, la question est parfois déjà réglée depuis longtemps. ** **** *********** ** ****** **** *** **** ************* *** ** **** ** **** ***** ** ****** **** ***************** ** ** ********* ********** *** ******** ************ ** **** ******** **** ******* *** ******** ******** ***** *** ******** ** ***** ***** *********** **** **** *** ***** ***** ************* ** ************** *** ********* ** **** *** ********** ** ******* ** ** ***** ******* ********* ** ****** ** **** ** ****** ***** ******************** **** ******* ** *********** ** ** ******** ********* ****** ******* ****** ********** ********* ** ********* *** *********** ******** ** ********** *** ******* ********************** *** ******** ********* **** *** **** ** *********** ************ ****************** ** *************** ** ***** ******* ** ********* ****** *** ******** ** **** ** ****** **** *** ***** *** **** ******************** ****** ****** ******** ** **** ******* ** ************** ****** **** ** ***** ** ***** ** ******************* ** **** *** ****** *********************** ******** ***************** ** ******* ** *********** **** ****** ***** * ******** ** ******* ********** ********* ** ** ********* ************** ** **** ** ****** * ***** ********** **** ** ***** ********** ** ***** **** ************* ** ****** *** ** ****** ************ **** ****** *** **** ************** **** ******* ** ******* ** ****** *** *** ** ********** **** ** **** ****** ** ********* ** **** ** ***** ****** ** ***** ******** ** ********** ********* ******** ******* ** ***** ** ******** ****** ********* **** ** *** ********* ** ** **************** **** *** **** ************** ** *********** ********* ******** *** ** *********** ********* **** **** ** ******** ********** *** ** ***** ** ********* ** ** ********** ********** ** ****** ******* ** ****** ***** ** **** ******* *** ********** ** ******** **** *** ** **** ** ****** ******* **** ** ******* **** ********** ******* ** ****** ********** ******************** ****** ********* **** ******* ** ******* ** ***** ************** ** ******** ** **** ** ****** ***** ***** ** ** ***** ** ******** ************* ***** *** ****** ** ********* ********* * ***** ********** ********** **** ******** *** ********* *** **** **** ***************** ** ****** ** ********* *** **** ************* ** **** ** ****** ** *** ***** *** **** *********** ****** ** ******* ***** ******* ************ *** *********** **** ***** *********************** ******** ** *********** ********** ******** ************ ** ************* ** ******* **** *********** ****** ********* ************* ******* ** ***** ***** ** ****** ** ********** *** *** ******** *** **** ************ ** ***** ********* ************ ** **** ******** ***** ** ****** *** **** **** ****** *************** ** *************** ******** ** *********** ****** ******** ********** *** ** ************** ** ** ** ****** **** ** ******* **** ******** ** ****** ***** ** **** ** ****** *********** **** ** ******** ******* ** *** ***** ******* ********** ** ** ** *** ****** *** ******** On se tâte pour voir s’il faut assouplir les règles du port du masque, chez nous Au marché, à Verviers, le masque reste de mise. - archives B.B. Bruxelles et sa voisine Etterbeek ont décidé d’assouplir les règles du port du masque en extérieur sur leur territoire, hormis dans les rues commerciales très fréquentées, ont annoncé leurs bourgmestres respectifs. L’occasion de se demander ce qu’il en est en région verviétoise, alors que pour ce qui est des rues commerçantes, des brocantes, des foires et tout autre lieu très fréquenté, public ou non, l’autorité locale peut fixer des règles additionnelles quant au port du masque ou non. ** ********* ****** ******** ******** *** ** *********** ** ****** *** ** **** ** ****** *** ****** ***** ** ***** ************* **** ** ************** ** ********** ** *********** ****** ********* ** ** ***** ** ******** ****** *************** ** ******** ********* **** ***** ** ****** ********** **** ********* ********* ***** *** ************** *** ** ***** ** ********** ** *** ** *** *** **** ** **** *** ******** **** ** ****** *** ******* *** ** ******** ** ****** ***** ************ Lire aussi Fin du port du masque obligatoire en extérieur à Bruxelles dès mercredi ****** *** ** ******* ********* **** ******* **** ** ***** ********** ** ****** * ***** ******** **** **** ********** ******** ** *** *** ********* **** ****** ******** ** ************ * ************** ******* * * ** ************ **** ******* ** ** ****** ** ******** **** ** **** ** ** **** ** ****** **** **** ****** **** ******* ** ****** ** ** ***** * *** ** ******* ********* **** ******* **** ** ***** ********** ** ****** * ***** ******** **** **** ********** ******** ** *** *** ********* **** ****** ******** ** ************ * ************** ******* * * ** ************ **** ******* ** ** ****** ** ******** **** ** **** ** ** **** ** ****** **** **** ****** **** ******* ** ****** ** ** ***** ********* ***** **** ****** ** *********** ******** *** ******* ***** ********** ** ******** ** **** ** ****** **** *** ********** *** *************** ** *** ****** ** *** ***** **** *** ************ *************** ** ******* ******** ****** ****** ***** **** ** ****** ** **** *********** ** ****** *** *********** ** **** **** *** ***** ****** *** ******** ** *** ****** *** *********** *********** ******** ** ******* **** **** **** ** ***** * *** *************** ********* ** ********** *** *********** ****************** **** ******* ** ***** ** ******* *** ** **** ** ****** *** ****** **** *** ****** ** ***** ********* *** ******* ***** ****** *** ***** ** **** ** ******** ********* ****** ******* ******* ***** * **** ************** ** **** ** ****** ****** ********** ** * * ********* *** **** **** ** ****** *** ** *** *********** **** *** ** ***** ** *********** ******* *** ********* ** *** ** ******* ** ************ ***** *** ****** *************** ** ** ***** *** ******* ** ******** *** ***** ************ ** ** ****** ****** *** ** ********** ** ***** **** **** ********** ** ********* ** ** ******** ** ****** *** *********** *********** ****** ** **** ** ****** **** *** ******* ** *** ******* ********* ***** ********* ** ********** **** ** ****** *** ********** ** ****** ******** ******** ****** ** **** ** *** *********** ** ********** **** ************ ** ** ********* ** **** ** ***** * **** ************** ** **** ** ****** ** *************** ******** ** ************ ****** ********* **** ***** ***** *********** *** ** ******* ** ************ ** **** ** ***** ***** ** *** ************ ** ************ ** **** ** ****** ***** ** **** *** ** ******** ** ************ ***** ******* ******* *** ** ****** ********** *********** *** *** ** **** *** ***** ****** ** ****** *** ******** *** ** ******* ***** **************** ** ****** *** *************** ** **** **** *** ****** *** ******* ************ **** ******** ****** ******* ** ****** ********** ** *** *** ******** **** ** ***** ******* ****** *** ************** *************** *** ******* ** ** *** ******** ** ********** **** ************ *** ********* ** ***** *** ******** *** ** ************ **** ************ ** ************** Port du masque à Mons-Borinage: pas d’assouplissement en extérieur avant le 30 juin La fin du masque en extérieur, ce n’est pas pour tout de suite. - Illustration Photonews Lors du dernier comité de concertation vendredi, Rudi Vervoort a laissé entendre que le masque s’imposait de moins en moins à l’extérieur. Pourtant, dans les communes de Mons-Borinage, le port du masque à l’extérieur restera bien obligatoire aux abords des écoles et dans les rues commerçantes, à quelques exceptions près. ** *************** ** *********** ****** ******* * ******* ** **** ********** **************** ** ****** ****** ** ***** ** ****** ************** ******** ** *** *** ******* ** ************ *** ******** ******* ******* ***** ******* ******* ******* ******* ***** ** ***** ** ************* **** ** ****** **** *** ************ ** ********** ********** ** **** ** ****** ** ********** *** ********* **** ** ******* ** **** ** ****** *** ****** *** ******** **** *** ***** ********* ** *** **** ************* ***** ******** ******************** **** **** ** ******* *********** ********* ** ******** ******* ** ** ********* ************ ***** *********** ***** ** ********* ********* ** ******* ***** *********** ********* *** ** ******* *** *** **** *** ******** ** ** ******* **** ******** ******* ** ******* **** **** ********** **** *********** *** ********* ******* **** ** ********** ****** **** ****** **************** ** **** ** **** ** *********** ******* ******* ** *** ****** ** *** **** **** ********* ** ******** ** ****** ** *********** ********** ****** ****** ********* ** *** ** ********* *** ******** **** **** ** ******* ** ***** *********** ******* **** ** ************ ** ***** *** **************** ***** ** *********** ** ******* ********** ******* **** * ******** ***** *** ******** ** *** ***** ********** *** ************ ** ** ****** ** ************** ****** * * ** ************* ** ********** ** ** ** **** **** *** **** ********* ** ******* *** ** *************** **** ****** ******* ** ** ******** **** ** ***** * ***** *********** **** ***** ******* ** ** ******* *** ****** *** ** ****** *** ******** ** *** ******* ** ** ********* ****** * * *** ****** ** ** **** ** ****** ** *********** **** ******** ** ******** ************************ ****** ** *** ** ******** ***** ** ******* **** ********** ** ******* ********** *************** ******* ****** **** *** ********** ******** ** ******** ********** ***** *** **** ** ******** ***** ** *** ** ********** ********** ******* **** ** ********** **** ******** ******* **** *************** ***** ** ******** *********** ** ***** ******* *** ******** ****************** ********** ***** * ****** ****** ** ***** *** ******* ***** ** ***** **** ** *** ******* *** ******** ***** ******** *** ****** ** ********** ** ***** * *** ** ****** ** ****** ** *************** ***** ** ********** ** ******* ****** ****** ** **** *** *********** *** ******* ************ *** ******** ********** ** ***** ********* ** **** ************** ** ** *********** **** *** ********** ********* ****** ***** ** *** ************** À Charleroi, le port du masque en rue reste obligatoire sur l’ensemble du territoire! Le port du masque en rue reste obligatoire. - Ch.H. C’est aujourd’hui quasiment devenu un réflexe : mettre son masque dès qu’on met les pieds en dehors de chez soi. Et pourtant, petit à petit, on va pouvoir commencer à tomber le masque. C’est ce qu’il a été décidé ce lundi à Bruxelles. À Charleroi pourtant, ce n’est pas encore le cas. ** ***** * ***** ** * ***** ******** *** ** **** ** ****** ** **** **** *********** ** ********* **** ** * ***** **** **** *** ***** *** **** ****** * ********* ********** ********* ******** ************* **** ** **** *********** ** ********** ** **** ** ****** ** *** ***** ************ *** ************ ** *********** ***** ********** *** ******** **** ** ******** **** *** ** *********** **** ********* ******** ******* ********** ** ******* ** ************ ***** ********* ********* ***** ******** ************** **** **** *** ***** *********** ** ****** *** **** ** ********** ** ** ****** ** **** ** ****** ****** *** ****** ****** ****** *** **** ********* ***** ************ ** **** ********* *** ******* ** ***** ** ** **** *** ********* ********** *** ******* ****** ** ****** ***** ** ********** *** ****** ********** *************** ** ******** ** ********************* ** ******* ** *********** *** ******* ***** *** ********** ************** ********** ** **** ** ****** *********** ** **** **** ******* ******** *** *** ******* ******** **** ************ ************* ** ********** ******* ** **** ** ******** **** ******* **** ** *** *** *** ***** ******* *** ********** ************** ********** *** * ** **** ** ****** ***** ************ *** ***** ************* ** ******** ************* **** ** ******* ** *********************** ** **** ** ****** ******* *** *********** ** ********** **** *** ****** *** ******** ** ** ** ******** ************ **** ****** **** *** ********* ****** ******* ****** ** ** ***** ** ***** * *** ** ****** ****** ******* ********* **** ** ****** **** ** ** ******* ******* ********** ******** *** ********* ************* *** ** **** ********* ******* ************** ******** ** *********** **** ****** ************ ** ******* *** ***** ** ********** ** ***** * *** *** **** *** ** ******** **** *** ** ************* *** ** ***** ** ************** *** ******** ** ***** * ****** ** ********* ** ***** ************** ***** *** ** ****** ** ****** ** ********** *** ** **** ** ****** ******* *********** *** **** *** ***** *** **** ******* ************* ********** ***** ******* **** ** ************ ** ********* *** ****** *** ********** *** ******** ***** ******* ********** *** ******* ********** ** ****** *** *** ***************** ******* ****** ****** ********* ************ ** ***** * *** *********** ************ *** *** **** ** ********** ** *** ** ************ **** ** ******* *** *** ********** ****** ** ********** ** ******** **** ** ******** ****** **** ** ******** ** ****** ** **** ***** *********************