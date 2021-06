Mons-Borinage: les recyparcs Hygea et les collectes passent en horaire d’été

A partir du 15 juin et jusqu’au 14 septembre inclus, l’ensemble des 22 recypars de la zone Hygea passent en horaire d’été.

A partir du 15 juin et jusqu’au 14 septembre inclus, les recyparcs ouvriront leurs portes à 10h (eu lieu de 9h) et les fermeront à 18h00 (au lieu de 17h00) du mardi au vendredi. Le samedi, les recyparcs seront ouverts de 9h à 17h comme pour l’horaire d’hiver. Le recyparc de Quévy est uniquement ouvert les mardis, mercredis et vendredis et adoptera également l’horaire d’été à partir de ce mardi 15 juin.

Pour rappel, tous les recyparcs sont fermés tous les lundis, dimanches et jours fériés.

Lire aussi Mons-Borinage: Hygea met en place un call center pour les citoyens

Afin de permettre la fermeture des recyparcs aux heures affichées, tout véhicule dont le temps de déchargement est estimé à plus de 15 minutes ne sera pas admis après 17h45.

Pour les collectes en porte-à-porte

Du 1er juillet au 31 août inclus, les collectes en porte-à-porte des déchets ménagers (ordures ménagères, PMC, papiers-cartons en vrac et en conteneurs ainsi que les déchets résiduels et les déchets organiques) débuteront à 4h30 au lieu de 5h30.

Cette organisation permettra au personnel de collecte de travailler dans des conditions optimales et d’éviter de travailler trop longuement pendant les heures où la température est maximale.

Hygea invite tous les citoyens à sortir leurs déchets la veille du jour de collecte prévu dans leur calendrier à partir de 18h00.

Pour tout renseignement complémentaire, les citoyens peuvent contacter Hygea au 0800/11799 ou via mail à info@hygea.be