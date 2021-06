Beffroi de Mons: 30 ans de restauration présentés lors d’une exposition

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999, le Beffroi de Mons, symbole de la ville et unique beffroi baroque de Belgique, a connu une restauration exceptionnelle pendant 30 ans. Du 10 juillet 2021 au 2 janvier 2022, la Salle St-Georges accueillera une exposition dévoilant les multiples aspects de cette vaste aventure architecturale. Accessible tant au grand public qu’aux spécialistes de l’architecture et du patrimoine, le parcours retrace les trois décennies de cette restauration hors-norme.

Avec ses 365 marches, ses 87 mètres de haut et ses 49 cloches, le Beffroi de Mons, aujourd’hui reconnu par l’UNESCO, a traversé l’Histoire. Construit entre 1661 et 1672, l’édifice montois, symbole culminant de la ville, a connu 30 années de restauration exceptionnelle. L’état des toitures, du gros œuvre et des menuiseries laissant à désirer, les travaux menés dès 1984 par le bureau montois Dupire-François et achevés en 2015, ont ainsi mobilisé deux générations d’experts et d’artisans.

Au cœur de l’exposition, une série de témoignages inédits (architectes, ingénieurs, tailleurs de pierre, etc.), mais aussi de nombreux dessins, photos, peintures, vidéos et objets issus des collections de la Ville de Mons, précieusement conservés, racontent l’histoire de cet incroyable chantier.

Six chapitres précédés d’une introduction et d’une mise en contexte historique constituent le parcours de l’exposition. Restauration du bulbe, des toitures et de l’étage des cloches, restauration des façades, travaux intérieurs et aux abords du square de la rue des Gades : chaque section du parcours coïncide à une phase de travaux spécifique.

En pratique

Parc du Beffroi & Salle Saint-Georges, 7000 Mons

Réservation obligatoire au 065/33.55.80 ou sur www.visitmons.be

Détails tickets : www.sallesaintgeorges.mons.be