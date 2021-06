Foot: le RFB dévoile un nouveau logo, symbole de courage et de force

Les Francs Borains, qui s’apprêtent à fêter le centenaire du football à Boussu, veulent marquer le coup pour l’occasion. Objectif : renforcer l’identité locale, riche d’une longue histoire.

L’élément principal du nouveau logo est inspiré du visage de Clovis, le premier roi des Francs qui, au Ve sièce, a régné sur la région. Le passé minier n’est pas oublié non plus, avec un écu en forme de terril, autre symbole local. Quant aux couleurs, on retrouve évidemment le vert propre au club, le blanc, et le noir, qui rappelle Elouges et le charbon.

Dans la foulée, et pour accentuer un peu plus encore son ancrage géographique, le club a changé l’adresse de son site internet, qui est désormais https://www.francsborains.be.