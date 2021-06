Resto, tests PCR,...: voici ce qui va changer de l’autre côté de la frontière

Des personnes de plus en plus jeunes reçoivent une convocation pour se faire vacciner. À Colfontaine, par contre, le centre de l’Espace Magnum ne vaccine pas encore les personnes de moins de 50 ans. Hubert Pépin, le directeur général du site, confirme que le rush va seulement commencer à partir du mois de juin. Du côté de Mons, il reste des places et si vous avez reçu votre convocation, vous pourrez peut-être même être vacciné le jour même.