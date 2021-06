Dour fête la musique sur quatre sites en plein air le samedi 19 juin

Le centre culturel de Dour vous propose une affiche variée pour les fêtes de la musique sur quatre sites en plein air !

Après plus d’un an de mise à l’arrêt forcé, les centres culturels du Borinage retrouvent leur public et les artistes.

Spectacle, cover band, concert et déambulation : un super moment à ne pas manquer à Dour le samedi 19 juin.

Voici le programme :

Le cover Band « Has been » à 19h

Au cœur du jardin du centre culturel, une prestation décalée, très second degré pour réentendre des morceaux très connus.

Du pop-Rock savoureusement Old-fashion !

En pratique :

Tarif : 5 € (Art27)

Jauge limitée - Placement Debout.

Durée : +/- 75min /Tout public/Paiement à la réservation obligatoire.

Lieu : Au jardin du centre culturel de Dour. Accès par la Grand-Place ou par la rue du marché.

Parking Gratuit à proximité.

Mesures Covid en application

> Service Bar à table uniquement avant la représentation (Paiement liquide ou payconiq)

> Sanitaires accessibles, 1 personne à la fois

> Port du masque et distanciation obligatoires

> Entrée et sortie par un accès extérieur

> Prise de température à l'entrée

Un formulaire sera à signer sur place déclarant sur l'honneur que vous ne souffrez d'aucun symptôme lié à la Covid-19.

Spectacle « Akro Percu » à 11h

Au jardin du Belvédère de Dour avec les Akro Percu. Un spectacle familial aux rythmes déjantés.

Quatre musiciens-comédiens et un spectacle humoristique autour de la percussion dans tous ses états.

Détourner les objets et instruments classiques de leur fonction première : rien ne résiste à leurs gaffes magnifiques, ni à leur poésie !

Virtuose certes, mais surtout joyeux, inventif, hilarant et sans tabous.

En pratique :

Tarif : 5€ (Art 27: 1,25€).

Jauge assise limitée.

Durée: +/- 40min /Tout public/Paiement à la réservation obligatoire.

Emportez votre carpette, essuie de plage...qui déterminera votre bulle.

Lieu : Site du Belvédère de Dour - Accès par la rue de France.

Parking gratuit à proximité.

Mesures Covid en application :

> Sanitaires accessibles, 1 personne à la fois

> Port du masque et distanciation obligatoires

> Entrée et sortie par un accès extérieur

> Prise de température à l'entrée

Un formulaire sera à signer sur place déclarant sur l'honneur que vous ne souffrez d'aucun symptôme lié à la Covid-19. L’affiche. - Centre culturel de Dour.

Concert familial avec Radio Paillettes à 16h

Un concert sur la Grand-Place de Dour avec un concert familial Radio Paillettes !

Un concert-spectacle pour croquer la vie à pleine dents. De la musique électrique, des rythmes électroniques pour des paroles inspirées de la vie des enfants. Ou comment grandir en gardant précieusement ses étincelles.

Et c'est Gratuit !

En pratique :

Tarif : gratuit sur réservation obligatoire.

Jauge assise limitée.

Durée: +/- 60min /Tout public.

Lieu: Grand-Place de Dour.

Parking gratuit à proximité.

Mesures Covid en application :

> Sanitaires accessibles, 1 personne à la fois

> Port du masque et distanciation obligatoires

> Entrée et sortie par un accès extérieur

> Prise de température à l'entrée

Un formulaire sera à signer sur place déclarant sur l'honneur que vous ne souffrez d'aucun symptôme lié à la Covid-19.

D.R.

Les Sourissimos déambule de 14h à 15h

Rendez-vous avec la fanfare déambulatoire « Les Sourissimos » qui animera les rues de la Place verte à la Grand-Place à l'occasion de cette journée dédiée à la musique.

Avec pour objectif de soutenir le secteur économique et l'horeca après de nombreux mois de fermeture.

C'est le sourire aux lèvres, comme vous le laisse sous-entendre le nom du groupe, que le Sourissimos Band vous emportera par leur énergie et leur bonne humeur.

En cas de météo capricieuse, les représentations seront reportées ou annulées. Les organisateurs vous contacteront par téléphone. Infos et réservations : rue du Marché, 1 à Dour. Tél: +32(0)65.761.847.

Une organisation du centre culturel de Dour. http://www.centrecultureldour.be/