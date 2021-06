Dour: l’anniversaire dégénère, une jeune fille jetée à terre et rouée de coups

Fracture de l’os maxillaire gauche et au plancher d’un orbite oculaire, hématomes aux joues et aux pommettes, saignement buccal, griffes à la zone buccale. Trois plaques métalliques et 18 vis pour réparer les fractures. Des séquelles à ce jour. Voilà, à entendre Me Patricia De Springer, dans quel état Océane, 20 ans, s’est retrouvée le soir du 10 décembre 2017, à l’issue d’une soirée arrosée à Dour. Malik et Aurélien sont cités devant le tribunal de Mons pour l’avoir mise dans cet état.

*** **** ********* ********** *** ***** ***** *** ******** ********* **** *** ***** ** ******* * ****** * *** ** ************ ** ******* ** ******** * ** ********* ***** ***** *** ************ **** **** ** ***** ** **** ** ********** ***** ** ** ******* ** **** ** ********* * ** ******* ***** ** ******** ** ******** ******** ***** *** **** ****** ** ********** ***** *** ******* ** ******* ** ********* ******* *** **** ***** ****** *** ****** ********* ******** ******* ** **** ** *** ******** *** ********* ** ********* ** ************* ** ***** ** *** **** ****** **** ****** ************ ***** **** *** ***** ** ***** **** ** **** ****** ** ***** ***** *** ******** ********* ************ **** ******** ** ****** **** ** ******* ****** ****** ***** *** ****** ****** ********* ******* ** ******* * ** ******* *** *** * ****** ** ******* * ** ** ***** ****** ****** ********* ***** **** ******** ************* ******* *** ***** ** ***** ** ***** ** ** ******* ** ***** *** ** ***** ****** ******* ******** *** ** **** ** *** ******* ******** *** ** ***** ***** * ** *** ** ********* ******* *** **** ** **** **** ** ********** ******** ** **** ** **** *** ****** * ** ******** ** ***** **** ******* ** ******** ********* ******** ** *************** ** ** ************* ** **** ******* ***** ** ********* ******** ********* ** ****** *** ************ *** ****** ** ***** ** ***** *** ** ***** **** ** ***** * ********* ************ *** * ******* ** ** ****** ******* ** **** ******* *** ***** *** ****** **** ** ********** ** ****** ******** ******** * ******* ** ****** *********** ******* * ********* *** ***** ** ***** ********* ****** ** ******** *** ***** **** ****** **** ** ******* *** **** *** * ********* *** ********** ** *** ********* *********** ******* ** ************** ****** ************ *** ***** * ******* ** ******* ** **** ******** *** ****** *********** **** ****** ** *** ********* *** ****** *** ****** ** ************ ** * ******** ****** ** ***** **** ***** *** **** ********* ** **** **** ******* *** ******** ******* ************ ********** **** * ******* ******* **** **** ** ******* *** ***** ************ *** ******* *** **** ** ******** ** ******* *** **** ***** ** ***** ** ****** ** ******* * ******** ********* *** ************ ********* ** ** ****** ** ************* *********** ** ** ********** *** ******* ********** ** *** ** ***** ** ******* ** ****** ********** ** *** * *** **** *********** ************* ********** ** ******* *** ************* *********** *** ********** ******* ** ******** *********** ** ***** ****** ** ********* ** * ***** ** ****** *** *** ********* *** ****** ** **** ***** ** ******** *** *** ***** ***** ** ****** ** ****** ******** *********** ************* *** ******* ********** ** ****** ******* ** *** ********* ****** ********* *** ****** ** ******* **** ****** ****** ** ******* *** ******* ***** *** ** *** ********** ******** ** **********