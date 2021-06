Joe Biden va mettre Bruxelles sur pied de guerre

Première tournée européenne pour Joe Biden, le 46e président des États-Unis, avec une étape en Belgique, les 14 et 15 juin… Mais sans son épouse qui retournera à la Maison-Blanche après une visite à la reine Elizabeth II, au château de Windsor, au moment où son époux prendra le chemin de Bruxelles. On ne change pas une (méga) équipe qui gagne: la visite d’un président américain en Belgique s’accompagne toujours d’un impressionnant ballet des services de sécurité et des forces de l’ordre. C’était déjà le cas pour la visite de Barack Obama en 2014 et celle de son successeur, Donald Trump, en 2017.

** ****** ********** **** ********** ******* *** ********* ** ******* *** ** ******* **** ** ** **** ** *** ** *** ******** ******* *********** **** ** *** ******* ************* **** ** ********** ** *********** ************** *** ***** ** ******** **** ************ ****** ** **** ********** ** ********** *** ****** ** ***** ************ ******* **** ** ************ ****************** ** *********** ************** ********** ******* *** ** ****** ********* ** **** *** ** ********** ******* ***** *** ************** ***************** ** ********* *** ** ** ********* ** ****** ** ************* ** *** ***** ** **** *** ** ****** ***** *** ** *********** ** *** ****** *** ****** ** ********* ****** ** ****** *** ** ****** ** ******* *** ** ****** ** ******** ** ******** ********* ** ******** ** ** ****** ****** ** ****** **** **** ******** ** ***** ******* ********** ** ** ****** ****** ***************** ** ****** ********** ** ** **** ** ****** ***************** ************* **** ** ******* ******* **** ** * ** **** *** ********** ***** *** ********* **** ** ***** **** ***** ** ***** ** ************ ** ****** ** ****** ***** ** **** **** ***** ********* ***** ********* ** ** *** ***** ***** ** ****** ***** **** ** ***** ******* ** *** ******** ** ************* ** ****** ** ****** ** ******** *** ** ****** ********** ** ********** ***** ** ****** *** *** ************ ********* ** ******** ********* *** ******** ********* ************ ** ******* **** ******* ** ***** ** ****** ** **** *** ******** ************************ ** ********** **** ** ********** ***** ************ ** ************ **** *** **************** **** ** **** *** ** ****************** ******** ******* ******* ** ********** ******** ** **** ******* *********** ******* ** **** ********** *** *** ** **** *********** ******** ********* ** *********** **** ** ***** ****** *** *** *** ***** ********* *********** *** ******** ****** ** ***** ********* *** ******** ************* ** ** **************** ************** ** ********** ** *** ******** *** ******* ** ***** ********** ****** ** ********* *********** ** ** ******** ******* ** ***** **** ************ *** *** *** ***** **** ***** ** ****** ** ** ********* *************** ******* ** ********** ********** ********* ** ****** ** ******** ** ***** ** **** ** ** ** ****** ***************** *********** ** ********** ************ **** ** **** *** ** ****** **** *** *** *** ** **** ******** ********* ************* ** ********** ********* ******** ****** ** ** ************ ********* ****** ******* ** ****** **** ***** ** ******* ****** ** **** **** **** **** *** ******** **** ******* *** ************** ** ******* ********** ** **** ********** **** ** ** ****** ** ****** ****** ** *********** ************** ************** ********* ******* *** ******* ****** ** **** ** ************ ** ********** *********** ********** ****** ************ ** ***************** *** ** ******** **** ** ***** ********************* ******** ** ****** ** ****** *********** ***** ********* ** ** ************ ********** ******** ******* **** **** ****** ******* ** *********** **** **** *** ********** **** *** ******** ****** ** ***** ** ********* *************** ** * ** **** ***** ** ***** ******* *************** **** **** ** **** ** ***** **** ** ******* ** *** ********** ****** * * ** ******** *** ** ******** ****** ******* ** **** ***** ******* ** ******* ********** ************************ ********* ** ******* ************** **** ******** **** ***** ******* ** ********* *** ***** ******* ******** ** ********* ***** ** ****** *** *********** **** ****************** ** ********** ********** ****** ***** *************** **** ** **** ******* ** *** **** **** *** ************************** ****** ******** ** ** ********* **** ***** **** ** *** ** ************ ********** ** ************ *** *** *** ********* ********* ************* ** ********** ** ******** *** ** ************** *** ********* **** *************** ** ** ****************** ******* *** **** ** ****** ********** ** *** ********** ********* *** ******* ********** *** ** *************** ***** ************** ** ** **** ******* **** ** *********** *** ** ******** ** ********** ****** *** ******* ** ************** ****** ***** ******** ** *********** *** *********** ********* **** *** ****** ** ***** ****** ********** ********** ** ***** **** ****** ******* ** ********** **** ************* ******* ** **** ** **** *** ******** **** *** ********* ** ******** ********** ** ************* ************ ** ****** ***** ** ** ****** ** ******** **** ** ** ****** ** ** ** ***** *** *** ** ** ** ***** ****** ****** ** *** ********** ***** **************** ***** ************ *** ** **** ******** **** ** *********** *********** ****** *** ********* ********* ** ** ****** *** **** *** **** ************** ** ******** ** ***** ** ****** ** ************* ** *** ************ ****** ******** ** ******* ***** ********** **** ********* ** ****** ** ** ******* ********* **** ** ***** ****** ** ******************** Visite du président Biden à Bruxelles: The Beast sera de sortie Lors d’une visite en Grande-Bretagne en 2019. - News La presse britannique est divisée. Pour les uns, The Beast, la voiture blindée du président américain, sera de la partie lors du G7 organisé dans les Cornouailles. Pour les autres, l’engin est trop volumineux pour les routes de cette partie de la Grande-Bretagne. ** **** ******* ***** *** *** ********** ** *** *** ******** ********* ***** ***** ** ***** ****** ***** ** **** *** ******** ****** **** **** ******* ********* ** *************** ********** *** *** ****** ************* *********** ** ********* **** ******* ********* ******* *** ********** ** **** ****** **************** ********* ** ********* ********** ***** ** ** ******* **** ** **** ****** ** ****** ***** *** ** ***** **** ************* ****** ** ******* *** ***** ******* **** ** ******* ****** *** *** *************** ** ******* ******** * **** *** ******* ** ********* **** **** ****** ************ ** *** ***** ****** ***** ** ********* **** *** ****** *********** ****** **** ** ********* ******** **** **** ***** ***** ******** * ** ****** ************* *** ** ****** ******* ****** ***** ***** **** ** * ****** **** *** ******** ** *** ** ** ****** ** ********** *** ********* ** *** ******* **** *** ************ ** ** ****** *** *** ** **** *** ******* ******** ******** ** ** ***** *** ******** ******** ************ **** ******* ******** ****** **** *** ***** **** *** ************ ** ************ ** *********** * ******** ******* ******* *********** ** *** ***** ****** ** ******** ** ****** *** ********* ************** ** ****** ** ******** ********* **** ********* *** *********** ******** ** ** *** **** *** ****** *** *** **** ***** ********* *** ** *********** **** **** ***** ** ********* *** ***** * ************** ** ****** *** ***** *** ******* ** ********* ** ** ******** *** ******** ** *** ** **************** ** *** **** *** **** *** ** ******* ****** ******** ** ********** ******** *** ********* ************** ******* ********* *** ************ **** ***** *************** ** *** ************ ****** **** *** ***** **** ********** ** ******* ** ** **** **** ***** *** ****** *** ****** ** ************** ********** ** ********** *** ****** **** ** ********** ******** Le président rencontre le roi Philippe mardi Reçu par le Roi. - Ph.N. ***** ** ***** *** ***** ********** ** *********** ********* ** ********* ** ************** **** ******* ** **** **** ** ******* ******** ************ ***** ******** ******** ** ** ******** ** ***** ** ********** *** *********** ********* ** ** ****** ** *** **** ****** *** **** ********* ** ** ********* ***** ** ****** ******* ****** **** ** *** ******** ** ** ********* ******** ** ***** ****** ** **** ** ********** ***** ** *** ******** ***** *********** ** ************** ** ** ***** ********* ** ** ******** ** ******** ** ********* **** ********** ******* ** ** *************** ***** *** ** ********** ************ **** ********* *** ** ******* ******** **** **** ***** ** ***** *** ***** *********** ** ****** ** ********* ** ***** ** *********** ** ********** **** ***** ****** ******* ***** ** ********* ** ************** ***** ** ***** ** ********** *** *********** *********** ** ** ****** ***** ************************ ** **** ***** ***** ** ****** ***** ** ********* *** ** *** ******** ** ** ******* ********* ********* ** ***** *** ***** ************ ******* **** ******* *** ** **** *** ********* ********* **** ** ********** ****** ******** ******** Jürgen Conings introuvable Un militaire aux sympathies d’extrême droite avérées, expert en tir, lourdement armé et qui a de plus proféré de lourdes menaces, voilà qui ne doit pas paraître des plus rassurants aux yeux de ceux qui seront en charge de la sécurité du président Biden... ******* ******** ******* ******* **** ** ************* ************* ******* ********* *** ** ***** ******** ************ ********* ** ******* *** ***** *********** ** ****** ** **** ************* ******** *** ******** **** ******* *** ****** ** **** ******* ** ***** ******* * ***** ********** *** ********** ******* ********** ** ****** ** ******* ******** ********** *** ******** ********* ** ******* ** ******** **** ********** ** ********** ******** ** ***** *********** *** ** ******* ****** ** **** ** ** ******* ***** ** ***** ***** ** ***** ** ** ****** ** *********** *** ********** ********* ************ *** ******* *** **************** **** ** **** ******* ***** *** ***** ******* ** ******* ************ ** ****** *** ***** ************* *** ***** **** ********* *** *** ************* ******* ******** ** **** *** ******* *********** ** ** *** ******** *** ******** ** ********* **